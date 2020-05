Seit einigen Wochen laufen die Bauarbeiten der Deutschen Bahn in Sagehorn, einen neuen Haltepunkt anzulegen. (Björn Hake)

Bei der Gemeinde Oyten bereitet man sich in diesen Tagen auf den Ernstfall der möglichen Evakuierung eines Gebietes im Ortsteil Sagehorn vor. Bei der routinemäßigen Bodensondierung des Baustellenbereichs südlich der Gleise, wo die Deutsche Bahn derzeit den neuen Haltepunkt anlegt, waren mehrere „metallische Störfunde“ geortet worden. Sollte es sich um Kriegsmunition handeln, so müsste das Gebiet um den Fundort für die Zeit der Beseitigung evakuiert werden. Ob dies wirklich notwendig sein wird, entscheidet sich kommenden Montag, wenn die Störfunde von Experten in Augenschein genommen werden sollen. Der Plan für die Evakuierung steht in jedem Fall – auch wenn die Wahrscheinlichkeit für dessen Umsetzung sehr gering ist.

Wie Axel Junge von der Gemeindeverwaltung berichtet, hat die Deutsche Bahn erklärt, dass sich vergleichbare Situationen in etwa 98 Prozent der Fällen in Wohlgefallen auflösen. Das heißt, statt Patronen oder Granaten findet sich nur Eisenschrott. Normalerweise würde bei einem solchen Verdachtsfall wie nun in Sagehorn auch eigentlich direkt nachgeschaut, was sich genau unter der Erde verbirgt. „Aber in Corona-Zeiten ist auch das etwas anders“, erklärt Junge, wieso der Kampfmittelbeseitigungsdienst erst am Montag anrücken wird. Denn die Gemeinde benötigt Zeit, die eventuelle Evakuierung vernünftig vorzubereiten. Denn diese muss nun einmal den aktuellen Vorgaben zum Infektionsschutz entsprechen. Daher fallen die Vorbereitungen umfassender aus, als es ohne das Coronavirus der Fall gewesen wäre. „Abgesprochen wurde alles mit der Polizei, der Feuerwehr und dem DRK“, fügt Junge an.

Bis zu 1247 Menschen wären betroffen

Besonders kompliziert wäre eine Evakuierung, weil es in der Umgebung der Fundstelle gleich zwei Alten- und Pflegeheime gibt, dessen Bewohner ebenfalls außer Haus gebracht werden müssten. Erst im Fall der Fälle würde laut Junge auch entschieden werden, wie groß der Evakuierungsumkreis zu sein hätte. Der Radius könnte zwischen 300 und 1000 Metern liegen und damit zwischen 330 und 1247 Menschen betreffen. Die Zahlen habe die Gemeinde durch das Melderegister ermittelt. Doch wohin mit den Menschen während der Zeit, in der der Kampfmittelräumdienst im Einsatz wäre? Den genauen Ablaufplan präsentieren die Gemeindeverwaltung und die Polizei voraussichtlich in einer Mitteilung am Donnerstag. Alle möglicherweise Betroffenen sollen in jedem Fall aber noch in dieser Woche über einen Flyer im Briefkasten informiert werden.

Für die Verwaltung ist der Fall in dieser Dimension nicht zuletzt durch das Coronavirus auch gewissermaßen Neuland. Zwar werde bei Bauvorhaben stets etwa mithilfe von Luftbildaufnahmen geschaut, ob sich Kampfmittel im Boden befinden und es habe laut Junge auch schon Verdachtsmomente in Oyten gegeben, aber bestätigt hätten sich diese nie. Die theoretische Möglichkeit für einen Fund von Kriegsmunition an den Gleisen in Sagehorn sei aber durchaus gegeben, wie Junge sagt. „Zu Kriegszeiten hat es dort Bodenkampfhandlungen gegeben.“

Doch alle Beteiligen hoffen natürlich darauf, dass sich die Störfunde als harmlos erweisen und eine Kamptmittelräumung mit entsprechender Evakuierung der Umgebung nicht stattfinden muss. Sollte es doch so kommen, ist man bei der Gemeinde aber in jedem Fall gerüstet für diese Premiere in der Region. „Denn so etwas hat es, so viel wir wissen, im ganzen Landkreis Verden bisher noch nicht gegeben“, sagt Junge.