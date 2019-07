Nur einer von mehreren stark lärmbelasteten Bereichen aufgrund des Verkehrsaufkommens: die Hauptstraße (L 168) im Bereich des Boulevard. (Björn Hake)

Bevor es in die Sommerpause ging, ist vom Oytener Rat noch der Lärmaktionsplan beschlossen worden. Wie berichtet, war die Gemeinde dazu verpflichtet gewesen, einen solchen Plan aufzustellen, um Verkehrs- und somit auch Lärmbelastungen an den Hauptverkehrsstraßen zu bestimmen. Erstellt wurde dieser vom Verkehrsplanungsbüro PGT anhand von Lärmkarten, die wiederum das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz zur Verfügung gestellt hatte. In dem Plan wird nicht nur aufgelistet, welche Bereiche Oytens aufgrund des Verkehrs besonders lärmbelastet sind, sondern auch darauf eingegangen, was für Lösungsansätze denkbar sind. Doch was die Gemeinde von all dem tatsächlich umsetzen kann und was der Lärmaktionsplan Oyten letztlich wirklich bringt, das steht derzeit noch in den Sternen.

Denn die Gemeinde ist zwar zuständig für die Aufstellung des Plans sowie die Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Lärmminderung, jedoch gar nicht Baulastträger der entsprechenden Straßen. Betrachtet wurden in dem Plan nämlich nur Bundes- und Landesstraßen sowie Autobahnen. Eine wichtige Rolle im Oytener Lärmaktionsplan nehmen etwa die Landesstraßen 167 und 168 ein, denn viele der dortigen Anwohner müssen in Sachen Verkehrslärm mit einer „hochbelasteten Situation“ leben. Um möglichst schnell eine Besserung zu schaffen, wird in dem Plan vorgeschlagen, die Fahrtgeschwindigkeiten auf manchen Abschnitten zumindest erst einmal von 22 bis 6 Uhr zu reduzieren – innerorts von 50 auf 30, außerorts von 70 auf 50 km/h.

„Nicht sofort geltendes Recht“

Doch wie schwierig es sein kann, die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr dazu zu bewegen, kommunale Anliegen auf und an dessen Straßen umzusetzen, hat die Gemeinde Oyten schon häufiger merken müssen, auch schon mit Anträgen auf Geschwindigkeitsreduzierungen für besagte Landesstraßen. Heinz Mazur von der PGT hat bei der Vorstellung des Planes Anfang April zwar betont, dass der Plan für den Baulastträger verbindlich sei und es auch schon entsprechende Gerichtsurteile gebe, doch so einfach durchzubringen sind die angeregten Maßnahmen nicht. Oytens Bauamtsleiter Wolfgang Röttjer macht auf Nachfrage deutlich, dass der Lärmaktionsplan „nicht sofort geltendes Recht ist“.

Und da wäre noch ein weiteres Problem bei der Umsetzung der Ideen aus dem Plan: Die Landesbehörde arbeitet mit ganz anderen Kennzahlen, Werten und Daten als jenen, die Grundlage des angefertigten Aktionsplanes sind. Das heißt, diese Ergebnisse werden dort gar nicht anerkannt. „Bevor man ins Gefecht mit der Behörde geht, würde man wahrscheinlich noch einmal neue Daten ermitteln“, sagt Röttjer. Also um überhaupt eine Aussicht auf Erfolg zu haben, müsste die Gemeinde noch einmal auf eigene Kosten messen und analysieren. Und selbst wenn dabei ein vergleichbares Ergebnis wie im Lärmaktionsplan heraus kommt, bleibe laut Röttjer „die spannende Frage, ob sich die Straßenbaulastträger auf unsere Anliegen einlassen“.

Sollte das nicht der Fall sein, könnte natürlich der Rechtsweg gegangen werden, doch dieser ist nicht nur aufwendig, sondern auch mit einem erheblichen finanziellen Risiko verbunden. Das alles gilt im Übrigen nicht nur für mögliche Temporeduzierungen, sondern auch für andere im Aktionsplan genannte Maßnahmen, wie etwa die Verwendung von lärmmindernden Fahrbahnbelägen oder die Erhöhung beziehungsweise Erweiterung der Lärmschutzwände an der Autobahn.

„Wir müssen jetzt erarbeiten, was die nächsten Schritte sein können“, erklärt Röttjer, wie es weitergehen soll. Dafür solle auch das Planungsbüro PGT und dessen „Erfahrungsschatz“ mit einbezogen werden. Die Entscheidung darüber, welche Projekte in Angriff genommen und welche personellen und finanziellen Ressourcen dafür genutzt werden sollen, liegt dann bei der Politik. Röttjer schätzt, dass das Thema im Herbst auf der Tagesordnung stehen wird. Wie es danach zeitlich weitergeht, ist bisher jedoch aus den genannten Gründen nicht abzusehen. Röttjer stellt sich in jedem Fall auf „dicke Bretter ein, die es zu bohren gilt“, um Oyten zu einem etwas ruhigeren Ort zu machen.