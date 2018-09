Der Bibliotheksplatz wird zukünftig eingerahmt von vier Cafés und Restaurants. Die Verwaltung spielt daher mit dem Gedanken, ihn zum Gastronomieplatz umzufunktionieren. (Hake)

Achim. Die Zeichen stehen auf Veränderung. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Denn der Bibliotheksplatz wird von der Achimer Verwaltung in den kommenden Monaten noch einmal ganz genau unter die Lupe genommen. Dabei geht es jedoch dieses Mal nicht um die vielfach schon politisch diskutierte Gestaltung des Platzes an sich, sondern vielmehr um seine bisherige Funktion.

So ist der Platz in der Mitte der Achimer Fußgängerzone aktuell der Haupt-Austragungsort für die meisten Feste und Veranstaltungen in der Stadt – angefangen vom Maibaumfest über das Weinfest bis hin zum Weihnachtsmarkt. Doch das könnte sich zukünftig ändern, denn die Verwaltung spielt nach eigenen Angaben mit dem Gedanken, den Bibliotheksplatz eher zu einem reinen Gastronomieplatz werden zu lassen und größere Veranstaltungen stattdessen auf dem Baumplatz zu veranstalten.

„In der Vergangenheit gab es bei einigen Festen manchmal Probleme mit den Gastronomen auf dem Bibliotheksplatz, weil die sich darüber geärgert haben, wenn Essens- und Getränkestände direkt vor ihren Geschäften aufgebaut wurden“, erklärt Bürgermeister Rainer Ditzfeld den Grund für die Überlegungen. „Das hat uns zu der Frage geführt, ob der Bibliotheksplatz überhaupt noch der richtige Veranstaltungsort für solche Anlässe ist.“ Dies wurde noch dadurch bekräftigt, dass der Platz mit der Stadtbäckerei Garde zukünftig neben dem Sunny-Imbiss, dem Atrium und der Feuerwache noch eine vierte Gastronomie hinzubekommt.

Den Baumplatz als zukünftigen Veranstaltungsplatz zu etablieren würde auch räumlich ganz andere Möglichkeiten schaffen. „Eine Bühne könnte dann beispielsweise mit dem Rücken zur Sparkasse aufgebaut werden“, sagt Ditzfeld. Noch sei diesbezüglich keine definitive Entscheidung gefallen, aber man wolle demnächst mit den Gastronomen und Veranstaltern gemeinsam über mögliche Anpassungen sprechen. „Wir wollen uns spätestens Anfang des kommenden Jahres zu diesem Thema positionieren“, kündigt der Bürgermeister an. „Damit wir für die kommenden Feste dann auch entsprechend planen können.“

Noch früher soll es indes eine Entscheidung bezüglich der Platzierung der Stände beim Achimer Wochenmarkt geben. Das Thema hatten die Grünen in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, wie berichtet, noch einmal auf die politische Agenda gebracht. „Der Antrag der Grünen passte in unsere bisherigen Überlegungen“, sagt Wirtschaftsförderer Martin Balkausky. „Wir haben uns auch hier schon länger Gedanken gemacht, ob die jetzige Anordnung des Marktes noch passend ist.“ Dies sei insbesondere dann zu überdenken, wenn die Stadtbäckerei Garde – wie es offenbar zu erwarten ist – zumindest in den Sommermonaten ebenfalls Tische und Stühle draußen vor dem Nientkewitzhaus aufstellen wird.

Gemeinsam mit dem Marktmeister Klaus Uellendahl hat die Verwaltung nun vier mögliche Pläne ausgearbeitet, die den Beschickern in den nächsten Wochen vorgestellt werden sollen. Denkbar sei nach Angaben von Balkausky beispielsweise, den Markt auf dem Baum- oder dem Bibliotheksplatz etwas komprimierter unterzubringen. „Fest steht, dass wir keine Entscheidung gegen die Beschicker treffen werden“ kündigt der Wirtschaftsförderer an. Bei den Gesprächen wolle man sich ein Meinungsbild einholen und gemeinsam über die Vorschläge diskutieren.

Doch auch die Achimer Einzelhändler sollen durch eine mögliche Anpassung keinen Nachteil haben. „Viele von ihnen profitieren davon, dass der Markt die komplette Fußgängerzone entlang läuft“, gibt Ditzfeld zu bedenken. „Daher wollen wir versuchen, eine Lösung zu finden, die möglichst allen gerecht wird.“ Bis zum Ende dieses Jahres soll dann eine Entscheidung über den möglicherweise neuen Standort des Wochenmarktes feststehen.