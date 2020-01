In den letzten Tagen vor der Zeugnisvergabe geht es an den Schulen – zumindest für die Schüler – in der Regel immer etwas ruhiger zu. Nicht jedoch für die Siebtklässler der Achimer IGS. Die mussten in den vergangenen zwei Wochen nämlich noch einmal richtig ranklotzen – wenn auch etwas anders als im gewöhnlichen Unterricht. Gemeinsam mit dem Campus-Team der Sozialpädagogischen Familien- und Lebenshilfe (SoFa) haben die Jugendlichen nämlich in den vergangenen Tagen ihren neuen Freizeitraum gestaltet und eingerichtet.

Dieser befindet sich im Gebäude der Realschule und wurde früher als Lehrküche genutzt. Zuletzt stand er allerdings leer. Da die Schüler wegen der notwendigen Ausweitung der IGS-Mensa allerdings im angrenzenden Gebäude der Liesel-Anspacher-Schule ihren Freizeitraum hergeben mussten, wurde nach einer Alternative gesucht. Und die wurde jetzt auch gefunden. Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Stadt Achim übernommen, bei der Einrichtung der Räumlichkeiten waren allerdings die Schüler gefragt. „Wir vom Campus-Team haben vorab zusammen mit der Schulleitung überlegt, was für einen solchen Freizeitraum alles gebraucht wird“, erklärt Jan-Henning Göttsche von SoFa. Neben einem Podest in der einen und einem Tresen in der gegenüberliegenden Ecke, sollten das vor allem genügend Sitzgelegenheiten sein.

Und all das haben die rund 140 Schüler in den vergangenen zwei Wochen selbst entworfen. „Für uns war es natürlich eine Herausforderung, es zu schaffen, dass alle 140 Schüler an dem Projekt beteiligt werden“, sagt Göttsche. „Es war also klar, dass wir viele kleine Angebote in dem einen großen Projekt brauchen.“ Und so habe es letztlich drei kleine Projekte gegeben: die Tischlerei, in der die Kinder beim Bau des Podestes, des Tresens und eines ganz besonderen Tisches mitgeholfen haben, die Polsterei, die Lampenschirme neu designt, Hocker gepolstert und Sitzkissen angefertigt hat und die Lackiererei, in der die Gestaltung für den Tresen entstanden ist, der mit über 7000 kleinen weißen und blauen Fliesen beklebt wurde und den jetzt eine große Welle ziert.

Name und Logo gibt es schon

Der Tresen war es letztlich auch, der dem neuen Freizeitraum seinen Namen gegeben hat. „Waveclub“ soll er zukünftig heißen, ein eigenes Logo gibt es auch schon. „Es war für uns wirklich toll zu sehen, wie motiviert die Schüler dabei waren, ihren eigenen Bereich selbst zu gestalten“, berichtet Göttsche von den Arbeiten. Jede der sechs Klassen habe jeweils drei Doppelstunden mit den Arbeiten verbracht. Und das Ergebnis kann sich schon jetzt sehen lassen. „Am kommenden Freitag wollen wir den Raum dann gerne offiziell eröffnen.“

Ab dann steht er den Schülern aller drei Schulen zur Verfügung. „Der Raum soll multifunktional genutzt werden“, erklärt Kerstin Albes-Bielenberg, Schulleiterin der IGS. „Die Schüler können hier natürlich ihre Pausen verbringen, aber der Raum steht auch für Lerngruppen oder Kollegen mit ihren Klassen zur Verfügung.“ Allerdings kann der Freizeitraum nur durch das Schulgebäude betreten werden, weshalb er auch nur während der Schulzeit genutzt werden kann.

Daher soll er auf Dauer auch nicht den von SoFa dringend benötigten Raum für die Jugendarbeit an der Schule ersetzen. „Der Freizeitraum ist eine gute Lösung für die Schule, für uns als Campus-Team ist er jedoch erst einmal nur eine Zwischenlösung“, sagt Göttsche. „Es wird daher in Zukunft noch einen zusätzlichen Raum für die Jugendarbeit geben.“ Wann und wo stehe allerdings nach wie vor noch nicht fest. „Dieser Raum ist das erste zarte Pflänzchen für die geplante Verzahnung von Schule und Freizeit“, kündigt Albes-Bielenberg an.