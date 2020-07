Peter Erfurt und seine Frau Sabine sind trotz einiger Kritik stolz auf ihre Bürgerblumenwiese zwischen Hellwege und Posthausen. (Jonas Kako)

Ein Jahr ist vergangen, seit Peter Erfurt mit viel Ehrgeiz, Idealismus und Engagement das Projekt „Bürgerblumenwiese“ an der Steller Straße zwischen Hellwege und Posthausen ins Leben hat. Mittlerweile hat sich das von ihm gepachtete rund 10 000 Quadratmeter große Areal, auf dem zuvor Maisanbau in Monokultur stattfand, prächtig und ganz nach seinen Wünschen entwickelt. Fünf Bienenvölker, mehrere Tausend Hummeln, darunter seltene Arten, und sogar Schmetterlinge haben sich auf der blühenden Wiese unweit des Flugplatzes Stelle schon angesiedelt und fühlen sich dort anscheinend pudelwohl. „Das Projekt entwickelt sich zu einem vollen Erfolg. Am Anfang kamen nur wenige Hummeln und andere Wildinsekten zu Besuch. Inzwischen kann man an einem sonnigen Tag pro Quadratmeter mindestens eine Hummel beobachten“, strahlt der 61-jährige Schmuckdesigner aus Hellwege und rechnet vor: „Das macht 10 000 Hummeln bei dieser Fläche – in einer Umgebung, wo es im vergangenen Jahr nichts gab. Das hätte ich nicht gedacht.“

Im Frühjahr dieses Jahres hatte das Projekt mit den Pflanzarbeiten auf dem Areal erst so richtig Fahrt aufgenommen. Denn schließlich brauchen die Bienen, die von dem Imker Torsten Wilkens aus Bassen betreut werden, auch ein Lebensumfeld, in dem sie sich wohlfühlen und gedeihen können. Dafür sollen die angepflanzten Kornblumen, Kamille oder auch Kornrade sorgen, auch die Anpflanzung von Disteln ist demnächst geplant. Gereift ist die Idee bei Erfurt durch eine Sendung im Radio. „Ich bin darauf gekommen, nachdem ich im Stau in Aachen einem Bienenprofessor zuhörte. Er erzählte, dass für die meisten Bienen so wenig Nahrung übrig bleibt“, erinnert er sich. Als naturaffiner Mensch wollte Erfurt dem dann gerne entgegenwirken. „Diese Welt soll länger existieren, das ist einfach notwendig“, begründet er.

Immerhin hat Erfurt schon 20 Patenschaften im Wert von fast 1600 Euro an Naturfreunde verkauft. Doch es gibt bei der ganzen Erfolgsgeschichte auch einen Wermutstropfen für Peter Erfurt und seine Helfer. „Ein offensichtlicher Mangel an Informationen und Verständnis hat dazu geführt, dass es bezüglich meines Projektes zu Missverständnissen im Dorf gekommen ist, die leider auch die Umweltgruppe in Hellwege betreffen“, hat Erfurt, der seit 30 Jahren in Hellwege lebt, jüngst dem Gemeinderat Hellwege in einem Schreiben seine Empörung darüber mitgeteilt. Dass vornehmlich die hiesigen Landwirte seinem Projekt gegen das Insektensterben negativ gegenüberstehen, kann Erfurt nicht nachvollziehen. Dabei hatte Bürgermeister Wolfgang Harling vor einem Jahr noch prophezeit: „Ich bin fest davon überzeugt, dass man damit in Hellwege offene Türen einrennt.“ Doch so scheint es ganz und gar nicht zu sein.

„Das Projekt ist sicherlich nicht perfekt, aber erfolgreich. Offensichtlich ist idealistisches, selbstloses Engagement einigen Bauern unverständlich und mein Projekt wird als kommerziell diskreditiert. Mir wird unterstellt, ich wolle mich mit Spendengeldern bereichern, dafür die Umweltgruppe instrumentalisieren und leichtgläubige Mitbürger ausnutzen“, sagt Erfurt und erhebt seinerseits schwere Vorwürfe: „Da man beim Gewinnstreben auf alle Fälle dabei sein wollte, hat man meine Unkenntnis ausgenutzt und mich einen Vertrag über eine Jahrespacht 1900 Euro unterzeichnen lassen. Zum Glück konnten wir durch Nachverhandlungen bei der Pacht erreichen, dass nicht ein Großteil der Spendengelder bei meinem Verpächter landet. Da macht man als Privatmann so ein Projekt aus Idealismus, wird übers Ohr gehauen und dann auch noch diffamiert von Mitbürgern, die mich weder kennen noch je mit mir gesprochen haben“, macht Erfurt seinem Ärger Luft.

Doch von seinem Projekt „Bürgerblumenwiese“ will Peter Erfurt nicht abrücken und weiterhin viel Herzblut dafür einbringen. „Ich brauche keine Anerkennung oder Lob, der Erfolg des Projekts ist mir genug“, sagt der 61-Jährige und gibt Kritikern sogar die Gelegenheit, aktiv zum Beispiel bei der selbstlosen unentgeltlichen Bearbeitung des Ackerbodens mitzuwirken und sich damit für ein Projekt, das dem Gemeinwohl diene, mitzuwirken. Mit einer einjährigen Patenschaft in Form einer Pacht von einer Fläche ab einem Quadratmeter gegen einen Geldbetrag zwischen 50 Cent und 1,50 Euro ermöglicht er jeder Privatperson oder auch Firma das Anpflanzen neuer Blumen, die generierten Einnahmen sollen nur der Refinanzierung dienen. Vorgesehen ist, dass alle Unterstützer mit Logo auf allen Webaktivitäten, Flyern und Patenschaftsurkunden aufgeführt werden.

Wer Interesse hat, kann sich unter www.buerger-blumenwiese.de informieren und die Kontaktdaten von Peter Erfurt abrufen.