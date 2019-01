Christina Bührmann (links), ehemalige Frauenministerin Niedersachsens, und Kreisfrauenratsvorsitzende Karin Labinsky-Meyer stoßen aufs doppelte Jubiläum an. (Björn Hake)

Achim. Viel wurde erreicht, aber vieles auch nicht. Einen Anlass zum Feiern sehe sie angesichts des seit exakt 100 Jahre geltenden Frauenwahlrechtes aber trotzdem, erklärte Karin Labinsky-Meyer jetzt im Kulturhaus Alter Schützenhof.

Gleichzeitig forderte die Vorsitzende des Kreisfrauenrates ihre überwiegend weiblichen Gäste auf, den Kampf für die Gleichberechtigung fortzuführen, die Rechte der Frauen auch weiterhin durchzusetzen und einmal Erreichtes zu bewahren. Auch des 25-jährigen Bestehens des Kreisfrauenrates wurde an diesem Abend gedacht, die Arbeit der Vorsitzenden mit Rosen geehrt.

„Frauenrechte sind Menschenrechte“. Zu diesem Thema hatten Zehntklässler der Oberschule Verden recherchiert und mit ihrem Filmprojekt den Reigen der Beiträge eröffnet. Den Fokus hatten sie dabei auf die Jugend der Anita Augspurg gelegt, den Kampfeswillen der Anwaltstochter dokumentiert, die zum Inkrafttreten des Frauenwahlrechts entscheidende Beiträge geleistet hatte.

Es hapere nach wie vor mit der Gleichberechtigung der Frauen, beklagte Karin Labinsky-Meyer. Als Beispiele nannte sie die Unterrepräsentanz weiblicher Führungskräfte in Politik und Wirtschaft, die sich heute kaum besser darstelle als vor 20 Jahren. Nicht einmal zehn Prozent der deutschen Bürgermeister seien weiblich, längst nicht die Hälfte der Abgeordneten im Deutschen Bundestag. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" – auch davon seien Arbeitnehmerinnen hierzulande weit entfernt, weil ihre Interessen nicht ausreichend vertreten würden.

Noch nicht am Ziel

„Der Kampf geht weiter, wir brauchen Macht zu gleichen Teilen“, forderte die Frauenratsvorsitzende ein Paritätsgesetz. Gleichzeitig freute sich über das historische Ereignis, das am 19. Januar 1919 die Politik revolutioniert hatte.

Christina Bührmann, die ehemalige niedersächsische Frauenministerin, würdigte in ihrer Ansprache ebenfalls die unermüdliche Arbeit der Frauenrechtlerinnen. Das Wirken von Anita Augspurg sei Glück und Verpflichtung zugleich, spornte sie zum Engagement, auch auf internationaler Ebene, an. „Wir brauchen Frauen an allen Orten“, ist sie überzeugt, „Kämpferinnen gegen Diskriminierung und für gesellschaftliche Teilhabe“.

In einem im Jahr 1929 erschienenen Essay habe sich die britische Schriftstellerin Virginia Woolf bereits des Themas angenommen und unter dem Titel „Ein Zimmer für sich allein“ Kritik an der Rolle der Frau in der damaligen Gesellschaft geübt. Schon zu Lebzeiten sei ihr für das Werk hohe Anerkennung zuteil geworden. Auch zum Thema Gewalt gegen Frauen äußerte sich Christina Bührmann – „sie ist durch nichts zu rechtfertigen“.

Einen Rückblick auf die Geschichte gestattete sich Peter Bohlmann, Landrat des Landkreises Verden, und erwähnte, dass es trotz vieler Fortschritte noch immer viel zu wenig Frauen in öffentlichen Ämtern gäbe. „Das hat etwas mit kultureller Hegemonie zu tun und mit wirtschaftlicher Macht“, sagte Peter Bohlmann.

Gleichzeitig blickte er auf Clara Zetkin und ihr politisches Engagement im linken Flügel der frühen SPD zurück und auf Anita Augspurg, die im ersten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts dezidiert das Frauenwahlrecht eingefordert hatte. Marie Juchacz, die am 19. Februar 1919 als erste Frau vor einem demokratisch gewählten Parlament gesprochen hatte, war ihm zudem eine Erwähnung wert. „Längst nicht alle Probleme sind gelöst, und vieles muss immer wieder hinterfragt werden. Die Demokratie ist und bleibt jedoch die Basis für allen Fortschritt“.

Ein Monodrama mit Birgit Scheibe, das wiederum das Wirken von Anita Augspurg zum Thema hatte, rundete den offiziellen Teil der Veranstaltung ab; eine Disco mit DJane Gülbahar Kültür verführte zum Tanz bis in den späten Abend hinein.

