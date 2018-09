Haben ein Herz für das Achimer Rathaus: Auszubildende Gina Kirchoff (links) und Kerstin Vöge aus dem Bürgermeisterbüro. (Björn Hake)

Achim. Zur Einweihung des Achimer Rathauses vor 24 Jahren gab es einen Tag der offenen Tür, der am 12. und 13. Juni 1993 mit einem riesigen Rahmenprogramm sogar satte zwei Tage dauerte, um der Bevölkerung den damaligen Neubau in der Fußgängerzone in allen Facetten vorzustellen. Ganz so groß fällt die für nächstes Jahr geplante Jubiläumsfeier nicht aus, aber immerhin einen Tag der offenen Tür soll es 25 Jahre nach der Einweihung wieder geben, für den die Planungen nun angelaufen sind. Er wird während des Stadtfestes stattfinden, das fürs kommende Jahr für die Zeit vom 15. bis 17. Juni geplant ist.

Die Federführung bei der Gestaltung der Feierlichkeiten haben zwei Auszubildende der Achimer Stadtverwaltung, die im Rahmen eines Projektes von Kerstin Vöge aus dem Bürgermeisterbüro unterstützt werden: die 20-jährige Gina Kirchhoff und ihre Kollegin Jacqueline Spiedt (21), die beide seit August vergangenen Jahres eine Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten absolvieren. Für die jungen Frauen „eine schöne Abwechslung“, wie Gina Kirchhoff verrät. Eine Abwechslung wohlgemerkt, die sie neben der normalen Arbeit auf Trab hält. Aber noch ist ja ein Jahr Zeit, die Sause zum Vierteljahrhundert Rathaus-Neubau vorzubereiten. Im Mittelpunkt wird ein Tag der offenen Tür stehen, der die Bürger bis in den Archivkeller oder die Kantine führen wird.

Ein umstrittenes Projekt

„Alle Fachbereiche werden sich und ihre Arbeit vorstellen“, erzählt Kerstin Vöge, die nicht nur seit Urzeiten in der Stadtverwaltung arbeitet, sondern auch Erinnerungen mit dem Neubau teilt. So ist sie am 4. August 1993 der weibliche Part der ersten Trauung gewesen, die der Neubau erlebt hat und sie gehörte zum ersten Brautpaar, das die Hochzeitstreppe herabschritt. Die Erinnerung ist geblieben, die Besetzung der männlichen Hauptrolle hat allerdings gewechselt, wie Kerstin Vöge verrät. „Es war meine erste Ehe“, fügt sie hinzu und kann sich ein Lachen nicht verkneifen. Aber sie erzählt noch von anderen Kollegen, die seit 25 Jahren oder länger mit ihr für die Stadt Achim tätig sind. „Ein paar Zeitzeugen gibt es noch, die Anekdoten von damals erzählen können“, weiß sie.

Und von denen gibt es einige, was alleine die Zeitungsberichte von damals widerspiegeln. So gab es kurz nach der Eröffnung des Neubaus eine undichte Wasserleitung im Verwaltungssitz, die Wände mussten tagelang getrocknet werden – ebenso das Parkett, das daher schon nach kurzer Zeit einen neuen Schliff benötigte. Lüftungsklappen funktionierten nicht, ebenso wenig die Telefone, von denen für die Mitarbeiter zunächst ohnehin 27 zu wenig bestellt worden waren. Das war Wasser auf die Mühlen derer aus dem Rat und der Achimer Bevölkerung, die den Millionen-Neubau von Anfang an heftig kritisiert hatten. Zwei Jahre wurde am Verwaltungssitz gewerkelt, nachdem es zwischenzeitlich sogar eine Diskussion über einen Baustopp gegeben hatte.

1990 hatten Bürger auf dem Höhepunkt des Protestes sogar eine „Bürgerinitiative gegen das Rathaus“ gegründet. „Das gehört dazu, das wird natürlich nicht verschwiegen“, sagt Kerstin Vöge mit Blick auf die Jubiläumsfeier. Was man heute vielleicht nur so zur Kenntnis nimmt, sorgte damals dafür, dass die SPD ihre absolute Mehrheit im Stadtrat verloren hat und der damalige Bürgermeister Christoph Rippich sogar um sein Amt zittern musste. Der Planer war zunächst von Kosten in Höhe von 24 Millionen Mark ausgegangen, vereinbart wurde dann aber eine 20-Millionen-Mark-Grenze, auf die sich auch Rippich und die SPD festgelegt hatten. Als der Controller letztlich erklärte, die Kosten würden bei 23,5 Millionen Mark liegen, scherte die CDU aus. Und weil ein Sozialdemokrat bei der entscheidenden Abstimmung träumte, schafften es CDU und Grüne per Antrag, am 29. November 1990 den geplanten Neubau zu kippen. Später dann unterlagen die beiden Parteien vor dem Verwaltungsgericht in Stade, als sie den Nachtragshaushalt stoppen wollten, über den die SPD die Baufinanzierung letztlich geregelt hat.

Die Bürgermeinungen zum neuen Prunkbau gingen bei der Eröffnung im Sommer 1993 auseinander: generell schrecklich, protzig, unpassend, zu pompös, größenwahnsinnig, schön, toll, nicht überflüssig. Von daher dürfte es für die aktuellen Verwaltungsmitarbeiter spannend sein, zu erfahren, wie die Achimer heute den Bau sehen. „Wir wollen Führungen anbieten“, sagt Gina Kirchhoff. Die Menschen dürften in alle Räume blicken. Auch das Büro von Bürgermeister Rainer Ditzfeld wird nicht tabu sein. Wer sich also schon immer mal im Zentrum der Macht auf einem Chefsessel drehen wollte, bekommt die Gelegenheit dazu.

Ein Höhepunkt der Feier soll ein Videofilm sein, den die beiden Azubis vorbereiten und in dem sie am Tag der offenen Tür in einer Dauerschleife die Mitarbeiter der Verwaltung vorstellen möchten. „Sie berichten darin beispielsweise vom Umzug“, kündigt Gina Kirchhoff an. Sie selbst bezeichnet das Rathaus übrigens als „sehr schön, hell, mal was anderes“ und habe sich schon beim Vorstellungsgespräch darin wohlgefühlt.

Die Achimer Stadtverwaltung ist noch auf der Suche nach Geschichten rund um den Rathaus-Neubau von vor 25 Jahren. „Erinnern Sie sich noch an den Bau des Rathausgebäudes als sei es gestern gewesen? Und haben Sie eventuell beim Spaziergang über den Markt das eine oder andere Foto geschossen?“, möchte die Verwaltung wissen, die zum Jubiläum eine Collage plant. Bürger, die im Besitz von Bildern sind und sie oder Kopien davon der Verwaltung zur Verfügung stellen würden, können diese bis zum 31. August dieses Jahres im Bürgermeisterbüro im Rathaus (1. Obergeschoss, Zimmer 125) abgeben. Oder sie per Post schicken: Bürgermeisterbüro, Obernstraße 38, 28832 Achim. Auch per E-Mail an die Adresse buergermeisterbuero@stadt.achim.de ist der Versand möglich.