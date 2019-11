Edith Klein lud zum letzten Mal Besucher zum Rundgang durch die Räume ein, von dem Haus will sie sich nun trennen. (Björn Hake)

Motive aus der Region im Wandel der Jahreszeiten, gemalt in Öl oder Pastell. Zeichnungen, auf denen Leuchttürme das Bild bestimmen und die Liebe des Künstlers zum rauen Meer erahnen lassen. Zum letzten Mal hatten Besucher jetzt Gelegenheit, sich im Atelier des im April gestorbenen Günter Klein am Badener Heimstättenweg umzusehen und sich Eindrücke zu verschaffen über seine Gemälde, entstanden in verschiedenen Schaffensperioden und Techniken. Selbstverständlich seien die Werke zukünftig aber an anderer Stelle zu besichtigen, erklärte Edith Klein und nannte mit dem 26. Januar 2020 auch gleich einen schon festgezurrten Termin. „An diesem Tag zum Beispiel wird das Küsterhaus in Daverden seine Türen öffnen und einen Querschnitt aus der umfangreichen Hinterlassenschaft meines Mannes präsentieren."

Eines der ersten Bilder hat der weithin bekannt gewordene Maler seinem Bruder übereignet. Das sei etwa 60 Jahre her, erinnert sich Uwe Klein an das Geschenk, das ihm bis heute viel bedeute und ein Segelschiff im Großformat zeige. Über Jahrzehnte habe er das Leben des Jüngeren verfolgt und begleitet, ihn als kraftvoll in Öl Wirkenden, aber auch als feinen Zeichner gesehen. „Experimentierfreudig war er von jeher, hat sich mit Radierungen, Rötelzeichnungen und Spachtelarbeiten befasst und ging mit nie nachlassender Begeisterung zu Werke."

Sprung ins kalte Wasser

Als sich Günter Klein dazu entschloss, seinen Beruf als Schriftsetzer in einer Bremer Druckerei an den Nagel zu hängen, war er etwa 50 Jahre alt. Ein Wagnis, das er nur eingehen konnte, weil seine Frau durch ihre berufliche Selbstständigkeit das Überleben der vierköpfigen Familie gesichert hatte. Sehr schnell hatte sich dann aber herauskristallisiert, dass der mutige Sprung ins kalte Wasser erfolgreich war, sich die Arbeiten gut verkaufen ließen. Wenig später machte sich das Paar dann auf die Suche nach einem Haus mit Platz für Atelier und Ausstellungsraum.

Die Pflege des dazugehörigen Gartens sei immer in ihren Aufgabenbereich gefallen, sagte Edith Klein; die Zucht von über 70 verschiedenen Rosenarten setze dabei entsprechende Kenntnisse sowie ein hohes Maß an Leidenschaft voraus. Zwischen Büschen und Beeten finden sich auch ein paar urige Kunstobjekte aus Holz. Mit einfachen Farbtupfern oder aufgeklebten Plastikaugen waren unter den Händen des vielseitigen Mannes kleine Tiere wie Hasen oder Fische entstanden. „Wenn er die Treibholzstücke aus der Weser ansah, erschien vor seinem inneren Auge sofort das fertige Objekt“, beschrieb die Witwe die Kreativität ihres Partners. „Und die Ideen gingen ihm niemals aus."

Mehrere Wochen am Meer

Mehrmals im Jahr verließ Günter Klein sein Domizil in Achim-Baden in Richtung Nordsee und setzte sich für jeweils mehrere Wochen mit Pinsel und Leinwand in die Dünen von Langeoog oder Juist. Seegras und Möwen, Friesenhäuser, Wellen und Wattwanderer hatten es ihm angetan und wurden zu immer wiederkehrenden Objekten während seiner langjährigen Tätigkeit. Eine Galerie auf Juist verfüge nach wie vor über zahlreiche Exponate, und die Zahl derjenigen, die sich mit dem Kauf eines der Bilder einen Wunsch erfüllen, halte sich auf hohem Niveau, erzählte Edith Klein. Erst kürzlich sei sie dort gewesen und habe für Nachschub gesorgt.

Künstler Günter Klein war im April dieses Jahres gestorben. (FOCKE STRANGMANN)

Und auch auf Langeoog erinnere man sich gerne an ihren Mann; ein Bild aus seiner Kollektion habe vor einiger Zeit als Grundlage für die Herstellung eines Adventskalenders gedient, der zum Wohle krebskranker Kinder einen Erlös von etwa 15 000 Euro erzielt habe. Hin und wieder zog es den Badener jedoch ins Ausland. So unternahm er Studienreisen quer durch das westliche Europa, besuchte aber auch Ägypten und die Türkei. „Nach dem Tod meines Mannes habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das nun viel zu große Haus demnächst aufzugeben“, berichtete Edith Klein von ihren Plänen. Unterstützt von ihren Söhnen werde sie den Nachlass sichten und ordnen, hoffte aber darauf, dass sich am letzten Ausstellungstag noch Interessenten für die Werke finden.