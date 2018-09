Zimmermann Jürgen Lutter (rechts) und Bauleiter Serkan Tirpinci unterhielten die Besucher des Richtfestes mit launigen Sprüchen, ehe sie den Richtkranz setzen ließen. (Michael Braunschädel)

Sottrum. 216 Meter lang, 92 Meter breit und 14 Meter hoch – das sind die üppigen Maße für die Logistikhalle, die derzeit in Windeseile auf dem 65 000 Quadratmeter großen Areal im Sottrumer „A1 Gewerbepark“ aus dem Boden gestampft wird. Zahlreiche Bürger sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und auch künftige Nachbarn des neuen Frischezentrums der Rewe-Group wollten es sich am Donnerstagvormittag nicht nehmen lassen, das gewaltige Bauwerk aus der Nähe zu betrachten und gemeinsam ein zünftiges Richtfest zu feiern. Eingeladen hatte der Bauherr und Projektentwickler Bauwo aus Hannover, der die Kühllogistikhalle an Rewe vermietet, sowie die Gemeindeverwaltung um Bürgermeister Hans-Jürgen Krahn und Gemeindedirektor Holger Bahrenburg.

Und die zeigten sich beeindruckt vom zügigen Verlauf der Arbeiten, die seit der Auftragsvergabe von Rewe an die Bauwo-Grundstücksgesellschaft und der vom Landkreis Rotenburg unbürokratisch erteilten Baugenehmigung bisher von der ausführenden Baufirma Bremer Bau erledigt worden sind. „Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis und der Gemeinde hat wirklich hervorragend funktioniert. Die Gespräche liefen in angenehmer Atmosphäre und alle Zusagen sind eingehalten worden“, lobte Projektleiter Dennis Lammers am Rande der Richtfest-Zeremonie, während Zimmermann und Polier Jürgen Lutter – an der „Schnapsflasche“ assistiert von Bauleiter Serkan Tirpanci – mit lustig gereimten Trinksprüchen den Richtkranz setzte.

Frischezentrum in optimaler Lage

Grund für gute Laune hatten schließlich alle am Bau der 19 500 Quadratmeter großen Kühllogistikhalle beteiligten Parteien und auch der künftige Nutzer. „Die Halle ist der lang ersehnte Meilenstein für unsere Logistik“, sagte Rewe-Regionsleiter Gerd-Wilhelm Brüning. „Wir sind begeistert über diesen Projektfortschritt. Es ist eine extreme Rekordzeit, in der dieser Bau gestemmt wird“, fügte er mit Blick auf den erst im Mai erfolgten Spatenstich hinzu. Mut und Entschlossenheit hätten dazu beigetragen, dass es wohl im Februar 2019 schon losgehen könne. Das neue Frischezentrum liegt derweil in optimaler Lage an der Autobahn im Drei-Städte-Eck Bremen-Hamburg-Hannover sowie zwischen den schon vorhandenen Logistikstandorten in Lehrte und Stelle. Hier stoße man mit den Kapazitäten aber an die Grenzen. Ziel sei daher eine Entlastung dieser Standorte sowie ein höherer Servicegrad für die umliegenden Märkte. Die Halle für Regional- und Kühllogistik ist in drei Kältezonen – zwei, sechs und 18 Grad – unterteilt. Zu Beginn sollen 130 Menschen hier einen neuen Arbeitsplatz finden, später soll auf 160 Mitarbeiter expandiert werden.

Die ganze Dimension des Projektes und die Ausmaße der Halle verdeutlichte derweil Bauwo-Geschäftsführer Bernhard Rückert mit einem kleinen Rechenspiel: „Die Halle ist wie ein großer Kühlschrank. 2,27 Millionen handelsübliche Kühlschränke könnten wir hier unterbringen.“ Man habe in Sottrum ein ausgezeichnetes Grundstück gefunden und sei sich sicher, den straffen Zeitplan von Auftraggeber Rewe einhalten zu können, betonte Rückert. Sottrums Bürgermeister Hans-Jürgen Krahn sieht die Entwicklung im Gewerbepark indes auf einem guten Weg. So steht das nächste Großbauprojekt mit dem Werbemittel-Großhändler Inspirion schon in den Startlöchern.

Erklärtes Ziel der Gemeinde Sottrum sei es mit Blick auf die Infrastruktur und der Attraktivität des Gewerbeparks auch für die Arbeitnehmer, diesen besser an den Nahverkehr (ÖPNV) anzubinden. Auch günstiger Wohnraum soll geschaffen werden. Schließlich sollen durch die Neuansiedlungen im A1-Park rund 500 neue Arbeitsplätze entstehen. „Sottrum wird weiter wachsen“, blickte der Bürgermeister optimistisch in die Zukunft.