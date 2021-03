Es ist diese oft erwähnte Kreativität, die allerorts wegen der Corona-Pandemie an den Tag gelegt wird, um so gut es geht für Normalität in dieser doch so ungewöhnlichen Zeit zu sorgen. Dass dafür neue Wege eingeschlagen werden müssen, steht außer Frage. Und so macht es nun auch die Gudewill-Schule in Thedinghausen. Die bietet traditionell im März immer einen Tag der offenen Tür an, an dem sich Eltern, Erziehungsberechtigte und natürlich auch die Kinder, die auf diese Schule wechseln wollen, über das Angebot informieren können. Rundgänge durch die Klassen, Gespräche mit den Lehrkräften oder sich an dem einen oder anderen Experiment ausprobieren – so war es sonst, vor Corona. Und das ist jetzt nicht möglich. Ausfallen wird der Informationstag aber dennoch nicht, er wird nur anders abgehalten. Und zwar digital. An diesem Freitag, 5 März, ist es soweit. Ab 15 Uhr können sich Interessierte auf der Internetseite mithilfe eines digitalen Rundgangs umfassend informieren.

Informationen zum Angebot

„Damit betreten wir mit unserer Schule natürlich auch ein wenig Neuland. Denn so etwas haben wir vorher noch nicht angeboten“, verrät Oberschuldirektor Marcus Dell. „Es ist aber wichtig, dass wir diese Alternative anbieten, denn die Eltern wollen Informationen, sie wollen wissen, was die Schule anbietet, was ihre Kinder erwartet. Daher auch der Entschluss, solch einen digitalen Rundgang durch die Schule zu organisieren.“

Diese digitale Alternative ist vordergründig für Eltern, Erziehungsberechtigte und die jetzigen vierten Klassen – wobei aber auch alle anderen Interessierten willkommen sind, betont Dell. Und was genau gibt es zu sehen? „Bei dem Rundgang kann man sich in der Schule ‚frei‘ bewegen“, sagt Dell. „Die Verwaltung stellt sich vor, Lehrer stellen sich vor, ich stelle mich vor und vor allem wird das Angebot der Schule vorgestellt.“

So gibt es an der Oberschule mit gymnasialem Angebot selbstverständlich die Fächer Deutsch, Englisch und Französisch, die in Videos von den Lehrkräften präsentiert werden. Aber auch zu den Naturwissenschaften und Sport gibt es umfassende Informationen und Videos. Gleiches gilt für die Fächer Kunst, Werken und Technik. Außerdem wird wieder das Projekt „Bandklasse“ angeboten, das sich bei den Schülerinnen und Schülern stets großer Beliebtheit erfreut. Und so gibt es bei dem Rundgang viele einzelne Elemente, die man sich, je nach Interesse, in Ruhe angucken kann, um sich die nötigen Informationen zu holen.

Nun kann ein digitaler Rundgang einen Informationstag, der auch wirklich vor Ort stattfindet, selbstverständlich nicht komplett ersetzen. Marcus Dell zeigt sich aber dennoch zufrieden. „Ich glaube, wir können mit dem, was wir vorbereitet haben, zufrieden sein. Das Kollegium hat viel Arbeit investiert, solch einen digitalen Rundgang bereitet man ja auch nicht mal eben an einem Tag vor.“

Der digitale Rundgang wird an diesem Freitag, 5. März, ab 15 Uhr unter www.gudewill-schule.de freigeschaltet. Jeder kann dann frei entscheiden, was er und wann er es schauen möchte. Sollten spezielle Fragen nicht beantwortet werden, dann kann unter 0 42 04 /91 46 0 Kontakt mit der Schule aufgenommen werden. Anmelde-Formulare für das neue Schuljahr sind ebenfalls auf der Internetseite zu finden.