Immer wieder haben sich im Viertel wilde Müllkippen gebildet. (Björn Hake)

18 Jahre später: Nachdem das Magdeburger Viertel am 16. Februar 2001 offiziell ein Sanierungsgebiet war, wird der Stadtrat nun Ende März diese Satzung wieder aufheben. Das „in eine städtebaulich und soziale Schieflage geratene Viertel“, wie es von der Stadtverwaltung heißt, hat sein Gesicht in diesem Zeitraum stark verändert und ist entwickelt worden hin zu einem lebenswerteren Quartier. In dem, das betonen unter anderem auch die städtischen Sozialarbeiter vor Ort immer wieder, sicherlich auch heute nicht alles gut, aber vieles sehr viel besser geworden ist.

Mithilfe des Städtebauförderprogramms wurden nicht nur Gebäude, die den Achimern als Service-Haus oder der Schwarze Container im Gedächtnis sind, dem Erdboden gleichgemacht, auch das Bürgerzentrum (Büz) – Dreh- und Angelpunkt der Sozialarbeit vor Ort – wurde ebenso wie die Quartiersmitte deutlich aufgewertet. Neben der baulichen Komponente, zu der auch eine neue Kindertagesstätte sowie diverse Modernisierungsarbeiten gehören, wurden Projekte und Kurse geschaffen, die die Qualifikation und Integration von Kindern, Jugendlichen, Frauen und Männern mit unterschiedlichem kulturellen und sprachlichen Hintergrund fördern.

Sieben Millionen Euro flossen ins Magdeburger Viertel, von denen die Stadt einen Eigenanteil von rund 2,8 Millionen Euro zu tragen hatte. Nachdem im Herbst 2017 mit einer Dokumentation und einem Fest der Abschluss der Sanierung gefeiert und der letzte Cent aus dem Fördertopf ausgegeben wurde, soll nun das offizielle Ende des Sanierungsgebiets beschlossen werden – erst vom Ausschuss für Stadtentwicklung am 19. März und dann endgültig vom Rat (28. März). „Die Ziele und Zwecke, die mit der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes verfolgt wurden, sind erreicht worden“, hat die Verwaltung daher den Fraktionen mitgeteilt. Wenn die Aufhebungssatzung dann wirksam geworden ist, werden die Sanierungsvermerke in den Grundbüchern gelöscht.

Während mit der „Nördlichen Innenstadt“ rund ums Lieken-Gelände die Stadt bereits ihr nächstes Sanierungsgebiet in der Mache hat, hatten Anwohner und Sozialarbeiter im Magdeburger Viertel im Januar dieses Jahres auf einer Stadtteilkonferenz Alarm geschlagen: Die Vermüllung des Viertels hatte zugenommen (wir berichteten) – es ist nicht so schlimm wie früher, aber doch deutlich genug, um an die Öffentlichkeit zu gehen. „Seitdem ist auch einiges passiert“, sagte Dirk Ysker vom Büz am Freitag auf Nachfrage.

Gespräche mit Hausverwaltungen seien geführt worden, einige stünden noch aus. Für die Hausnummer 5, 7 und 9 an der Magdeburger Straße sei nun eine Firma tätig, die einen Tag vor der Müllabfuhr alles sortiert und arrangiert. Auch das Büz rufe diese Firma an, wenn ihm etwas auffällt. „Das ist für den Verwalter aber natürlich kostenintensiv, daher würde der sich freuen, wenn wir jemanden hätten, den er auf 450-Euro-Basis beschäftigen kann“, sagt Ysker. Er hofft darauf, dass sich dafür ein Überzeugungstäter oder ein Rentner finden lässt.

Wie Ysker erzählt, war es hilfreich, in den bisherigen Gesprächen noch mal die Verantwortungsbereiche genau abzustecken. Das Büz selbst hatte beispielsweise mit einem Aufräumtag geliebäugelt, aber Ysker glaubt, dass sich im Quartier erst strukturell etwas ändern müsse, bevor solche Aktionen nachhaltig sein können. Durch Rückmeldungen und eigene Beobachtungen habe er festgestellt, dass die Müllbehälter für die Familien mitnichten zu klein seien, was auf der Stadtteilkonferenz vermutet worden war. Das Problem bestehe darin, dass die vorhandenen Behälter nicht vollgemacht würden. „Oft müssen die Kinder den Müll runterbringen, die bekommen die schweren Deckel der Großbehälter aber nicht auf und legen den Müll dann davor ab.“ Läge der Unrat dort erstmal, käme auch kein Erwachsener mehr an die Tonne heran.