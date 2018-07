Eines der Werke von Emil Kritzky, die im Achimer Rathaus lagern. (Christian Butt)

Achim. Es ist eine echte Rarität, die in Achims Rathauskeller schlummert. Ein Schatz, der eigentlich viel zu selten den Weg aus diesen Räumen findet. Dort in den Tiefen des Verwaltungsgebäudes lagert nämlich der Nachlass des Hamburger Künstlers Emil Kritzky, der aus über 2000 Bildern, Skizzen und auch Studien besteht. Die Stadt Achim hatte die Werke als dauerhafte Leihgabe der in Emtinghausen lebenden Erbin Hannelore Frerker bekommen. Unter der Voraussetzung, dass sie angemessen veröffentlicht werden. Die Werke wurden daher in der Vergangenheit immer wieder für Ausstellungen zur Verfügung gestellt, die Frerker – damals selbst Schülerin von Kritzky – an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Anlässen organisiert hat. Die Stadt ist nun jedoch auf der Suche nach neuen Perspektiven für den Kritzky-Nachlass. Das geht aus einer Mitteilungsvorlage der Verwaltung hervor. Seit 1993 befinden sich die Arbeiten im Rathaus und bisher bekommen die Bilder längst nicht so viel Aufmerksamkeit wie ursprünglich einmal gehofft. Und das, obwohl die Werke so umfangreich und gut erhalten sind wie von kaum einem anderen Künstler. Zuletzt war ein Teil im Jahr 2014 bei einer Ausstellung in der Hünenburg zu sehen.

„Da es auf absehbare Zeit in Achim nicht zu einem ursprünglich ins Auge gefassten Museumsprojekt kommen wird, ist für die überlassenen Kunstwerke eine Perspektive zu entwickeln, die der Rolle Kritzkys gerecht wird“, heißt es von Seiten der Verwaltung. Zu Beginn hatte man in Achim mit der Idee geliebäugelt, in der Stadt ein Emil-Kritzky-Museum zu errichten. Dieser Plan scheiterte bisher jedoch hauptsächlich am fehlenden Geld. Nun sollen also neue Pläne her. Dies könnte nach den Vorstellungen der Verwaltung – in Abstimmung mit Hannelore Frerker – etwa die Unterbringung der Werke an einem anderen Ort wie einem Kunstmuseum oder einer Sammlung sein. Darüber hinaus sei auch eine „zukünftig verstärkte überregionale Präsentation“ denkbar. Diese habe dann auch eine positive Ausstrahlung auf die Stadt Achim.

Mehr Aufmerksamkeit für Exponate

Und eine Chance möglicherweise gleich beide dieser Optionen umsetzen zu können, bietet sich schon in naher Zukunft. „Zum 100. Gründungsjubiläum des Bauhauses Dessau wird im Jubiläumsjahr 2019 das Bauhaus Museum Dessau eröffnet werden.“ Im Rahmen dieses Jubiläums sei in der Stadt in Sachsen-Anhalt im Mai 2019 eine große Werkschau mit Emil-Kritzky-Exponaten aus Achim geplant. Noch in diesem Jahr soll das Vorhaben weiter konkretisiert werden. Durch diese Ausstellung erhofft sich die Stadt, dass die Sammlung noch einmal ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt wird und sich dadurch bestenfalls auch noch andere Möglichkeiten der Verbreitung ergeben. In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Kultur und Sport im September sollen diese Pläne auch den Politikern noch einmal vorgestellt werden. Kosten entstehen der Stadt aktuell weder durch die sachgemäße Einlagerung in den vergangenen Jahren noch für die Werkschau in Dessau.

Zur Sache

Kritischer Beobachter

Emil Kritzky wurde 1903 in Hamburg geboren. Seine Bilder waren in den 1930er-Jahren von den Nazis als "entartete Kunst" eingestuft worden, woraufhin er ein Ausstellungsverbot erhielt. Das hinderte ihn aber nicht daran, sich weiter kritisch mit seiner Umgebung auseinanderzusetzen. Kritzky verstarb 1988.