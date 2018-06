Bei der Sitzung des Ottersberger Gemeinderates gab es eine hitzige Diskussion um den Einwohnerantrag zur Fischerhuder Gestaltungssatzung. (FOCKE STRANGMANN)

Ottersberg/Fischerhude. Auf einen tragfähigen Kompromiss haben sich die Fraktionen des Ottersberger Gemeinderates am Donnerstagabend bei den Beratungen zur Einführung einer Gestaltungssatzung für den Fischerhuder Ortskern geeinigt. Mit großer Mehrheit – bei drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung – sind die Ratsleute einem Vorschlag der Verwaltung gefolgt, der unter anderem eine deutliche Verringerung von wichtigen Regelungsinhalten im Entwurf der künftigen Gestaltungssatzung vorsieht. Einzig die Grünen als Befürworter der "scharfen" Variante einer Satzung wollten bei der rund 30-minütigen Verhandlung in einer kurzfristig anberaumten Sitzungsunterbrechung keine Zugeständnisse machen.

"Puuuh!" dürften die meisten Beobachter der Ratssitzung gemacht haben, während sich der Zeiger der Wirtshaus-Uhr unaufhaltsam der 23-Uhr-Marke näherte und sich das Blatt gerade zum Guten gewendet hatte. Das allgemeine Durchatmen war derweil nicht nur den tropischen Temperaturen in dem mit mehr als 200 Einwohnern gefüllten Saal geschuldet, sondern auch einem Thema, das die Gemüter der Fischerhuder Bürger schon lange in Wallung bringt. Mehr als zwei Stunden dauerten die Diskussionen um den auf der Agenda des Gremiums stehenden Einwohnerantrag zur Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses über eine Erhalts- und Gestaltungssatzung für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 88 "Ortskern Fischerhude".

Gemeindebürgermeister Horst Hofmann (CDU) hatte in seiner Rede dafür plädiert, dass sowohl die Gegner als auch die Befürworter der Satzung sich aufeinander zu bewegen sollten. "Ein Ja oder Nein auf den Einwohnerantrag in dieser Situation würde den Graben vertiefen", stellte er fest und appellierte an die Vernunft aller Beteiligten: "Wir haben daher einen Beschlussvorschlag vorgelegt, der von beiden Seiten echte Eingeständnisse abfordert, was aber nicht den Verlust des eigenen Standpunktes bedeutet." Hofmann sprach sich vehement für diesen Mittelweg zum Erhalt des Dorffriedens aus. Dabei sollten die "Hardliner", die bisher alles – sogar den Flächenanteil für Pflanzbeete in den Vorgärten – bis ins kleinste Detail mit baulichen Vorschriften durch die Satzung regulieren wollten ebenso ein Stück weit von ihren Vorstellungen abrücken, wie die Freunde der unverbindlichen Gestaltungsfibel, die für Bauherren nur einen empfehlenden Charakter hinsichtlich der Bauart und der Form der Grundstücke haben sollte.

Fünf Punkte umfasst die akzeptierte Beschlussvorlage der Gemeindeverwaltung, die die Gesprächskultur wieder in vernünftige Bahnen lenken und weitere atmosphärische Störungen im Dorfleben verhindern sollen. So soll auf das Verfahren zum Erlass einer Erhaltungssatzung, die den Bestandsschutz regelt, gänzlich verzichtet werden. Zudem soll eine Gestaltungsfibel als unverbindlicher Leitfaden für bauliche Fragen erstellt und die betroffenen Einwohner im Verfahren für eine neue Gestaltungssatzung eingebunden werden. Auch ein Gestaltungsbeirat mit externen Mitglieder soll installiert werden, der sich bei bestimmten Planungsvorhaben einbringen kann. Wichtigstes Element ist aber das Eindampfen von bisher umstrittenen Vorschriften. Die Inhalte seien mit der betroffenen Einwohnerschaft gemeinsam zu erarbeiten, heißt es in dem Entwurf. Der geänderte Entwurf sei dann erneut in das Beteiligungs- und Genehmigungsverfahren zu geben.

Ortsbürgermeister Wilfried Mittendorf (FGBO) bekräftigte indes seine Haltung: "Ich spreche mich gegen den Einwohnerantrag aus, weil ich für verbindliche Bauvorschriften bin. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese für den Schutz der Ortsgestalt im Kernbereich wirksamer sind als eine Gestaltungsfibel."