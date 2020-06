Von hier aus soll eigentlich irgendwann der Sparkassen-Neubau zu sehen sein. Noch ist nicht klar, ob und wenn doch, wann er kommt. (Björn Hake)

Das Sprichwort vom zarten Pflänzchen, das er nicht unbedarft zertrampeln wolle, hat Bürgermeister Rainer Ditzfeld dann auf Nachfrage doch nicht bemüht. Und doch geht sie in stark in diese Richtung, die Zurückhaltung, in der sich der Rathauschef übt, wenn es um den Neubau der Kreissparkasse (KSK) Verden am Gieschen-Kreisel geht, der vielleicht niemals kommen wird. „Wir haben ein sensibles Verhältnis, das ich mit meinen Äußerungen nicht in Gefahr bringen möchte“, erklärte Ditzfeld, warum er als Chef der Stadtverwaltung bei diesem Thema Vorsicht walten lässt. Aufseiten der Kreissparkasse sieht dies offenbar nicht anderes aus, beide Parteien vermeiden es derzeit jedenfalls, auf konkrete Fragen direkt einzugehen.

Dabei bleibt nicht mehr viel Zeit: Nach dem Rückzieher der Kreissparkasse, den geplanten millionenschweren Neubau aus Kosten- und Bedarfsgründen trotz vertraglicher Zusage erstmal nicht weiter verfolgen zu wollen, hatte die Politik die Verwaltungsspitze Anfang dieses Jahres beauftragt, bis Ende August Gespräche mit dem Geldinstitut zu führen und dann ein Ergebnis zur weiteren Entwicklung des Grundstücks vorzulegen. Bürgermeister Ditzfeld hofft, dass es schneller geht: „Wir versuchen, das noch vor der Sommerpause hinzubekommen.“ Er bestätigt, dass es bisher „mehrere Gespräche“ zwischen Verwaltung und Sparkasse gegeben habe.

Wünsche erörtert

So hat es auch Sprecherin Beate Patolla für die KSK erklärt. „Zwischen der Stadt Achim und der Kreissparkasse Verden haben in den vergangenen Monaten Gespräche stattgefunden. Die Wünsche und Vorstellungen der Stadt Achim wurden erörtert.“ Denn, da es sich bei der Fläche am Gieschen-Kreisel um ein privates Gelände im Eigentum der KSK handelt, hat die Stadt Achim keine direkte Eingriffsmöglichkeit, lediglich über die Bauleitplanung.

Das ursprünglich von der KSK beantragte Gebäude für ihre neue Geschäftsstelle, deren Bau den Auszug aus der jetzigen Filiale in der Fußgängerzone und das Freimachen von Verkaufsfläche bedeutet hätte, war bereits genehmigt worden. Ob die KSK jedoch die Planung umsetzt, ist ihre Sache. „Die unternehmerischen Entscheidungen, zu denen auch Standortfragen gehören, trifft die Kreissparkasse Verden allein“, betont Beate Patolla. Zurzeit lote die Kreissparkasse Verden noch Handlungsoptionen aus. „Selbstverständlich wird die Stadt eingebunden, sobald es um Bau- und Nutzungsrechte geht.“

Als Sparkassenvorstand Matthias Knak den Achimer Politikern in öffentlicher Sitzung Rede und Antwort gestanden hatte, hatte er erwähnt, dass sein Haus nicht unbedingt selbst neu bauen wolle, aber mit Hochdruck auf der Suche nach weiteren Immobilien fürs Firmenkundengeschäft sei. Das wiederum hatte einige Ratsleute vergrätzt – ebenso wie die Rolle rückwärts der Kreissparkasse auch bei der Stadtverwaltung nicht gut ankam. „Die Corona-Pandemie löst Veränderungen und Verzögerungen aus – auch bei der Raumsuche für das Firmenkundengeschäft, die bis auf Weiteres zurückgestellt wurde“, sagt Beate Patolla dazu nun.

Gespräche mit Investoren

Da in öffentlicher Sitzung auch schon darüber gesprochen wurde, dass das Geldinstitut ja nicht zwangsweise selbst sein Gelände neu bebauen müsse sondern auch Räume in einem Neubau mieten könne, ist ein anderer Investor denkbar, der die Pläne umsetzt. „Soweit ich weiß, ist oder war die Kreissparkasse mit verschiedenen Investoren in Gesprächen“, sagt Bürgermeister Ditzfeld dazu. Auch wenn er persönlich positiv gestimmt sei, „dass wir gemeinsam eine Lösung finden werden“, könne er zum zeitlichen Rahmen nichts sagen. Für Ditzfeld ist am wichtigsten, dass sich die Kreissparkasse Verden weiter zu Achim, und damit zur größten Stadt im Landkreis Verden, als Standort bekannt habe und der Standort Achim nicht zur Diskussion stehe.

Wie sich die Firmenpolitik der KSK und ihr Filialgeschäft im Umgang mit der Nachfrage von Dienstleistungen künftig darstellen werden, kann seriös derzeit wohl nicht beantwortet werden. Beate Patolla erklärt dazu generell: „Ob das aktuelle Kundenverhalten mit dem Trend zur Digitalisierung von Bankdienstleistungen auf die Standortpolitik der Kreissparkasse dauerhaft Auswirkungen haben könnte, lässt sich heute noch nicht sagen.“