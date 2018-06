Achim. Löschangriffe, Fahrprüfungen, Spiel und Spaß: Einmal pro Jahr treffen sich die Mitglieder der sechs Achimer Ortswehren zum sportlichen Wettbewerb und lassen die Öffentlichkeit teilhaben an der Arbeit, die sie ehrenamtlich zum Schutz der Bevölkerung Tag für Tag leisten. Ein Rahmenprogramm für Kinder sowie die Aussicht auf einen Klönschnack mit Freunden bei Bier und Bratwurst ließen den Stadtfeuerwehrtag auch in diesem Jahr wieder zu einem Ausflugsziel für die ganze Familie werden.

Eine Mischung aus Bastelangeboten und Spielen zog die Kids – diesmal auf dem Gelände des TB Uphusen – schnell in ihren Bann. Während sich einige Kinder als Goldwäscher betätigen konnten und als Ausbeute schimmernden, nicht rostenden Pyrit ergatterten, bastelten andere begeistert Ankerarmbänder in verschiedenen Farben und Ausprägungen. Als nicht ganz einfach indes erwies sich das Erklimmen einer Piratenleiter, an deren Rückseite eine Rutschpartie winkte. Manch kleiner Kletterer kam hier schnell an seine Grenzen, genau wie diejenigen, die sich auf dem Balance-Brett zu halten versuchten. „Kaum länger als zwei Minuten hat das heute jemand geschafft“, erklärte Gerhard Wahrenberg, der 1974 die Jugendfeuerwehr gegründet hat und seitdem aktiv am Geschehen des Zusammenschlusses beteiligt ist.

Die Jugend für die Arbeit der Feuerwehr zu gewinnen, sei eine große Herausforderung, ist Hans-Jürgen Wächter überzeugt. Schon in der Kindheit sollte eine Basis für das ehrenamtliche Engagement gelegt werden, sagte der SPD-Mann, der seit mehr als 40 Jahren die Belange der Uphuser im Ortsverein vertreten hat. „Viele Jugendliche entwickeln irgendwann andere Interessen und gehen den Wehren damit verloren", bedauerte er. Sie bei der Stange zu halten, sieht er als anspruchsvolle Aufgabe.

Simuliertes Feuer und Löschangriff

René Wahrenberg ist Brandmeister im gastgebenden Ortsteil und in diesem Jahr verantwortlich für den Ablauf des sportlich-spielerischen Spektakels. „Während die Kinder einen Hindernislauf zu absolvieren haben, kommt für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr ein Löschangriff dazu“, beschrieb er die Anforderungen an den Nachwuchs. Die Einsatzabteilung hingegen habe ihr Können in anspruchsvollen Disziplinen zu beweisen, die insgesamt drei Positionen umfassten. „Zum einen gilt es, einen Löschangriff innerhalb von drei Minuten präzise und den Anforderungen entsprechend zu bewerkstelligen." Darüber hinaus sei von den Teilnehmern eine Fahrprüfung zu durchlaufen und das Kuppeln von vier Saugleitungen in einer bestimmten Zeit hinter sich zu bringen.

Ein simuliertes Feuer innerhalb von sechs Minuten erfolgreich bekämpfen: Dieser Aufgabe hatten sich Nils Breuning und seine Kameraden zu stellen. „Zuvor muss die Wasserversorgung mit drei Leitungen aufgebaut werden“, informierte der 15-jährige Cato-Schüler, der im Vorfeld keinerlei Aufregung zeigte. Zeitgleich zu den Wettkämpfen fuhren Kinder auf Einrädern über das Gelände, und Stelzenläufer bewiesen geschickt ihre Standfestigkeit. Auch Nina Blanke von der Sektion Achim bewegte sich auf dem weitläufigen Gelände. Als Begleitung hatte die junge Frau den Vierbeiner Bruno gewählt, einen schwarzen Appenzeller, der in der Lage ist, vermisste Personen aufzuspüren.

Am späten Nachmittag wurden dann die von allen Besuchern langersehnten Ergebnisse der Wettbewerbe verkündet: Bei den Kinderwehren hatten die Bierdener die Nase vorn (Platz 2 und 3: Baden II und Uphusen II); die Juxspiele gewannen die Achimer (Plätze 2 und 3: Uphusen und Bierden). Uphusen Grün stellte den Jugendsieger (Plätze 2 und 3: Uphusen Blau und Rot), während die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Baden den 1. Platz beim diesjährigen Wettbewerb belegte (Plätze 2 und 3: Bierden und Uphusen I).