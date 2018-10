Das Wetter ließ zu wünschen übrig, doch der Richtkranz wurde am Anbau der Kindertagesstätte Posthausen dennoch gesetzt. (Björn Hake)

Dass die Ottersberger Gemeindeverwaltung in die Erweiterung ihrer Kindertagesstätten investieren muss, haben die Akteure aus Politik und Verwaltung schon vor Monaten erkannt und mit entsprechenden Beschlüssen in den Fachausschüssen und Räten die Weichen auf Zukunft gestellt. In der Kindertagesstätte Posthausen ist am Freitagnachmittag mit dem Richtfest für den Anbau ein weiteres Etappenziel erreicht worden. Mit dieser baulichen Erweiterung werden die Planer – Architekt Peter Röndigs vom Rotenburger Büro MOR und Projektleiter Heiko Szczesny aus der Ottersberger Bauverwaltung – und die ausführenden Betriebe zusätzlichen Platz für eine neue altersübergreifende Kita-Gruppe schaffen.

Angetan von dem ansehnlichen Zwischenergebnis auf der Baustelle zeigten sich unter den vielen Gästen auch Gemeindebürgermeister Horst Hofmann, Vize-Verwaltungschef Jürgen Buthmann-von Schwartz und Kita-Leiterin Gudrun Niebuhr, die sich die feierliche Zeremonie nicht entgehen ließen. „Wir haben einen wunderbaren Zuwachs an Kindern und können mit dem Anbau viele Probleme lösen“, beschrieb Hofmann die aktuelle Situation im Bereich der Kinderbetreuung im Flecken Ottersberg, bevor er gemeinsam mit dem stellvertretenden Kita-Leiter Thai Ly den symbolischen Nagel in den Dachbalken hämmerte. Die Kinder dankten den Bauarbeitern derweil auf ihre Weise und stimmten fröhlich und textsicher das Lied „Wer will fleißige Handwerker sehen?“ an. Dafür gab es freundlichen Applaus von den zahlreichen Gästen und den in voller Arbeitskluft erschienenen Zimmerleuten, Maurern und Erdarbeitern.

Kosten im Haushalt berücksichtigt

Der Anbau kostet insgesamt nach Schätzung von Heiko Szczesny rund 700 000 Euro. Eine Summe, die im Haushalt des Fleckens bereits berücksichtigt ist. Für das Geld soll die Kindertagesstätte bis zur Fertigstellung, die laut Szczesny für das späte Frühjahr 2019 geplant ist, einen bisher nicht vorhandenen Schlafraum für die Kinder, eine barrierefreie Toilette und eine Bewegungshalle im Erdgeschoss bekommen. In dem Bruttobetrag enthalten sind zudem alle Einrichtungsgegenstände vom Windeleimer bis zum neuen Essbesteck. Im Obergeschoss entsteht außerdem ein neuer Mitarbeiterraum mit WC-Anlage. „Der ist vorher aus allen Nähten geplatzt“, erklärte Projektleiter Szczesny, der zudem von einem regen Interesse an den Ausschreibungen der Bauleistungen berichtete.

So sei es der Gemeindeverwaltung mittlerweile gelungen, alle Aufträge an 14 Handwerksfirmen zu erteilen. Insgesamt hatten 64 Firma darum gebuhlt. Das Auftragsvolumen beträgt laut Szczesny rund 460 000 Euro brutto und liegt damit um zehn Prozent über der ursprünglichen Kostenschätzung. Wichtig war es der Verwaltung bei der Auftragsvergabe, möglichst regionale Unternehmen mit den Arbeiten, die am 7. August dieses Jahres begannen, zu betrauen.

Regionale Firmen am Bau beteiligt

Vier der beauftragten Firmen kommen aus Ottersberg, fünf weitere haben ihren Sitz in den benachbarten Ortschaften. „Ich freue mich besonders über die jungen Leute, den Nachwuchs an Handwerkern und auch insbesondere, dass mehrere Asylbewerber bereits im Handwerk arbeiten und hier mithelfen“, sagte Heiko Szczesny.

„Ein Ort zum Wohlfühlen“, wie es das interne Konzept der Einrichtung vorschreibt, soll die unter Trägerschaft des Fleckens Ottersberg geführte Kindertagesstätte an der Schulstraße also auch zum Start in das neue Kindergartenjahr für die Minis sein. In den multifunktionalen Räumen möchte das Team um Gudrun Niebuhr seinen Schützlingen auch weiterhin vielfältige Möglichkeiten bieten, wo sie sich in ihrem Denken, Bewegen und Miteinander entfalten können. 50 Kinder im Regel- und 25 im Krippenbereich wollen in der Kindertagesstätte Posthausen derzeit umsorgt und bei Laune gehalten werden.