Zwei Jahre in Folge ist es dem Flecken Langwedel nicht gelungen, ausreichend Krippenplätze zur Verfügung zu stellen. Der Rechtsanspruch vieler Eltern auf einen solchen Platz für ihren Nachwuchs konnte somit nicht erfüllt werden. Und auch für das Kindergartenjahr 2020/2021 geht Amtsleiter Ralf Korb schon jetzt davon aus, „nicht alle Wünsche erfüllen zu können“. Dabei läuft die Anmeldezeit für das kommende Kindergartenjahr noch bis Monatsende. Doch nachdem für das aktuelle Kindergartenjahr ganze 55 Plätze im Krippenbereich gefehlt haben, wollen sich Korb und seine Mitarbeiter nicht der Illusion hingeben, dass es dieses Mal komplett anders aussehen wird – zumal die Anmeldezahlen in den vergangenen Jahren stets weiter angestiegen sind. Aber immerhin: Einer großen Klagewelle von Eltern sah man sich im vergangenen Jahr trotz der großen Anzahl an fehlenden Plätzen nicht ausgesetzt.

Beim Landkreis Verden gingen lediglich vier Klagen von Eltern aus dem Flecken Langwedel ein und alle sind laut Korb entweder abgewiesen oder zurückgezogen worden, etwa weil noch ein Platz in einer Einrichtung einer Nachbargemeinde „eingekauft“ werden konnte. Doch dass letztlich überhaupt nur in vier Fällen Klage eingereicht wurde, hatte auch mit dem deeskalierenden Vorgehen der Verwaltung zu tun. „Wir haben viele Gespräche mit den betroffenen Eltern geführt“, erzählt Korb. Das habe die Mitarbeiter zwar durchaus viel Zeit und Kraft gekostet, aber in vielen Fällen zur Schlichtung geführt.

Arbeiten in Völkersen haben begonnen

Auch sonst kann man der Verwaltung wahrlich nicht vorwerfen, untätig gewesen zu sein, um möglichst viele Eltern in Sachen Betreuung zufriedenzustellen. Als vor zwei Jahren 45 Plätze im Krippenbereich fehlten, versuchte die Gemeinde, noch Kapazitäten in den vorhandenen Einrichtungen zu schaffen. Durch die Umwandlung einer Kindergarten- in eine Krippengruppe und die Einrichtung einer altersgemischten Gruppe konnten seinerzeit 20 zusätzliche Plätze geschaffen werden. „Damit waren unsere Möglichkeiten diesbezüglich aber auch ausgeschöpft“, sagt Korb.

Und so wurde bei der Verwaltung geschaut, ob auf den Kita-Grundstücken noch Erweiterungen des Bestands möglich sind. Ein solcher Anbau ist lediglich in Völkersen realisierbar und wurde von der Politik auch einstimmig befürwortet. Mehr als eine Million Euro soll in die Hand genommen werden, eine zusätzliche Krippengruppe in Völkersen einzurichten. Die ersten Baufirmen sind vergangene Woche angerückt und Korb hofft, dass die 15 zusätzlichen Plätze dann im Laufe des Jahres zur Verfügung stehen.

Doch klar ist auch, dass dadurch alleine die Bedarfe in der Zukunft nicht gedeckt werden können. Der Bau einer weiteren Kita ist unumgänglich, doch ein passendes Grundstück besitzt der Flecken Langwedel dafür nicht. Daher ist sie in Gespräche mit Eigentümern potenzieller Flächen getreten. „Die Gespräche laufen immer noch“, berichtet Korb. Außerdem strebt die Gemeinde an, den Bau der geplanten zusätzlichen Kita im neuen Baugebiet Berkels-Ost in Etelsen vorzuziehen. Sprich: Noch bevor Wohnhäuser dort bezogen werden, soll schon eine Kita stehen. „Wir sind daran interessiert, möglichst schnell Plätze zu schaffen“, betont Korb, der natürlich sehr gespannt auf die Anmeldezahlen für das kommende Kindergartenjahr ist.

Doch bis zur endgültigen Planungssicherheit bei den Betreuungsplätzen wird es noch einige Monate dauern. Denn erst im Mai oder Juni wird sich zeigen, wie viele Eltern von der seit 2018 bestehenden Möglichkeit Gebrauch machen, ihr Kind noch ein weiteres Jahr im Kindergarten zu lassen. „Das ist natürlich eine weitere Unsicherheit, mit der wir leben müssen und die uns die Planung natürlich erschwert“, macht Korb einmal mehr deutlich, dass es mit der Planung des Betreuungsangebots in der Gemeinde in diesen Zeiten alles andere als einfach ist.



Der Flecken Langwedel erinnert noch einmal alle Eltern, deren Kinder im Kindergartenjahr 2020/2021 eine Kindertagesstätte in der Gemeinde besuchen sollen, die Anmeldungen bis zum 31. Januar in einer der Kitas oder im Rathaus abzugeben. Soll ein Kind im nächsten Kindergartenjahr eine andere Gruppe oder Einrichtung als bisher besuchen, ist bis zum Ende des Monats eine Ummeldung abzugeben. Weitere Informationen und die Formulare gibt es im Internet unter www.langwedel.de.