Das Bürgerzentrum am Oytener Rathaus soll erweitert werden – nur eines von vielen Projekten, durch das das Zentrum attraktiver werden soll. (Marvin Ibo Güngör)

Den Oytener Ortskern städtebaulich attraktiver zu machen, ist in der Gemeinde ein bereits lang verfolgtes Ziel. So gab es etwa schon 1989 eine diesbezügliche Entwicklungsplanung vonseiten der Verwaltung, zu dem auch ein Ideenwettbewerb gehörte. Schon damals sah der Siegerentwurf unter anderem einen Marktplatz vor, um das Zentrum aufzuwerten. Nun, fast 30 Jahre später, steht die Entwicklung einer neuen und attraktiveren Ortsmitte immer noch auf der Agenda der Gemeinde. Inzwischen hat sich durchaus etwas getan. 2008 wurde das Ortszentrum in das Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“ aufgenommen. Förderfähige Projekte werden dadurch zu je einem Drittel von Bund und Land bezuschusst. Seitdem wurden etwa der „Boulevard“ an der Hauptstraße errichtet und der Busbahnhof umgebaut. Doch viele weitere Projekte warten immer noch auf die Realisierung – unter anderem die Schaffung eines Marktplatzes.

Inzwischen insgesamt 22 noch geplante Maßnahmen zur Umgestaltung des Ortszentrums hat der Arbeitskreis „Sanierung Oyten-Ortszentrum“ gemeinsam dem projektbegleitenden Unternehmen Baubecon und dem Planungsbüro Cappel & Kranzhoff zusammengetragen (wir berichteten). Ein "strammes Programm", wie Bauamtsleiter Wolfgang Röttjer bei der Sitzung des Ausschusses für Umwelt & Gemeindeentwicklung am Mittwochabend einräumte. Zumal die Gemeinde damit die Anzahl der noch zu erledigenden Projekte zunächst einmal erhöht, statt zunächst weitere abzubauen. Denn das Sanierungsgebiet, welches vor zehn Jahren bei der Aufnahme in das Förderprogramm definiert worden war, soll erweitert werden. Dazukommen soll der Bereich Alte Hauptstraße/Rathausumfeld im Nordosten des Gebietes. "Da haben wir städtebauliche Missstände festgestellt", erklärte Susanne Steck, Projektleiterin von Baubecon, dazu.

In dem neu hinzukommenden Gebiet ist etwa die Umgestaltung Alte Hauptstraße/Am Rathaus geplant sowie die bauliche Erweiterung des Bürgerzentrums am Rathaus. Wie genau diese Ideen umgesetzt werden, dazu gibt es derzeit noch keine Planungen. Gleiches gilt für viele andere der geplanten Ziele, wie den Ausbau des Kreuzungsbereiches Hauptstraße/Stader Straße, die Entwicklung von bedarfsorientierten Wohnangeboten im Zentrum oder die Umgestaltung und Neuordnung von zentral gelegenen Orten wie etwa dem Lindenquartier.

Um detaillierte Planungen zu den einzelnen Vorhaben ging es in der Fachausschusssitzung am Mittwoch auch nicht, sondern nur um die politische Diskussion über die angedachte Erweiterung des Sanierungsgebietes. Diese fiel sehr kurz aus: Einstimmig sprachen sich die Mitglieder für die Erweiterung aus. Eine Prioritätenliste gibt es für die vielen geplanten Maßnahmen im Übrigen noch nicht, wie Axel Junge von der Gemeindeverwaltung berichtete. „In welcher Reihenfolge wir vorgehen, wird sich im weiteren Verfahren ergeben“, sagte er.

Nun wird es verstärkt darum gehen, die Vielzahl an Projektideen überhaupt erst einmal mit Leben zu füllen. Steck sprach von einem Zeitrahmen von vier bis fünf Jahren, in denen sie abgearbeitet werden sollen. Die Projektleiterin gab auch einen Stand zur Finanzierung. Demnach stehen aus den Fördermitteln noch rund 3,8 Millionen zur Verfügung. Das Programm läuft noch bis 2022. „Man sollte daher schon sehen, dass die Gelder ausgegeben werden“, nahm Steck die Gemeinde in die Pflicht, die Projekte nun voranzutreiben.

Dafür wird es gewiss nötig sein, dass der Arbeitskreis in Zukunft häufiger zusammenkommt. Wie in der Sitzung am Mittwoch beiläufig erwähnt wurde, war dies, seitdem das Förderprogramm für Oyten läuft in der vergangenen Woche insgesamt erst zum neunten Mal der Fall gewesen – in immerhin zehn Jahren.