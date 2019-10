Freude über das fertige Stück Achim (von links): TV-Koch Sebastian Lege, Bürgermeister Rainer Ditzfeld, Kai Purschke (Redaktionsleiter ACHIMER KURIER) und Anneke Luig (Stadtmarketing). (Björn Hake)

Die meisten der rund 60 Gäste verließen das Achimer Rathaus am Sonnabendmittag mit einem hellblauen Kochbuch unter dem Arm. Kein Wunder: Erstens lag der Verkaufsstart des Kochbuchs zum Wettbewerb „Achim kocht“ erst wenige Minuten zurück, zweitens nutzten sie die Chance, sich das 180 Seiten starke Werk gleich vom Achimer Jung' Sebastian Lege, der als Koch und Lebensmittelexperte aus dem Fernsehen bekannt ist, mit einer persönlichen Widmung unterschreiben zu lassen. Er war als Schirmherr des Wettbewerbs und als dessen kulinarischer Experte aber nicht alleine ins Rathaus gekommen, sondern hatte seine Mama gleich mitgebracht. Und die wich auch bei der späteren offiziellen Autogrammstunde im Rathausfoyer nicht von seiner Seite und musste für so manchen Spaß herhalten.

Denn Sebastian Lege präsentierte sich in seiner Heimat einmal mehr nahbar, unkompliziert und lustig und machte so ziemlich jeden Spaß mit. „Was soll ich drauf schreiben: Schatz, wann sind die Kekse fertig?“, fragte er etwa Michael Albrecht, der bei der Verlosung unter den zehn besten Teilnehmern des Wettbewerbs soeben die knallrote Kitchenaid-Küchenmaschine gewonnen hatte. Letztlich schrieb Lege aber „Für Micha“ aufs Küchengerät und unterschrieb darauf ebenso wie in den vielen Kochbüchern, die ihm hingehalten wurden. Bereits zwischen den Fingerfood-Gängen, die im Ratssaal gereicht wurden, signierte er die ersten Bücher, von denen 150 Stück das Rathaus wieder verließen.

Michael Albrecht gehörte zu den zehn Einsendern mit den besten Rezepten, die allesamt das Kochbuch geschenkt bekamen. Ebenso wie Antonio Garcia, Angela Brandes-Dede, Annekatrin Plumeyer, Maren Knüppel, Elke Kern, Stephanie von Salzen, Udo Plötz, Kim Gediga und Anke Gottwald. Die Rezepte für die vier im Ratssaal gereichten Fingerfood-Gänge, zu denen Lege jeweils eine kleine Anekdote wie „Linsen sind älter als Kartoffeln“ einfiel, stammen von Christine Hartmann, Elke Kern, Michael Albrecht und Angela Brandes-Dede. „Wir haben Rezepte ausgesucht, die man auch gut lauwarm oder kalt servieren kann“, erklärte Anneke Luig vom Stadtmarketing die Auswahl.

Und die kam an, wie das anerkennende Nicken der Gäste nach so manchem Gaumenschmaus bewies, für den die neuen Betreiber der Alten Feuerwache verantwortlich waren, die das Catering für die Veranstaltung übernommen hatten. Sehr zur Freude von Bürgermeister Rainer Ditzfeld, der auch allen am Buch und Wettbewerb beteiligten Personen dankte, sowie den Teilnehmern und den Sponsoren, ohne die der Wettbewerb und das Kochbuch, das der WESER-KURIER herausgibt, nicht umsetzbar gewesen wären. Ditzfeld hält die Aktion jedenfalls für vorbildlich, weil sie für den Gemeinschaftssinn und die Harmonie in Achim steht. „Das wünsche ich mir manchmal auch in den politischen Diskussionen“, sagte der Verwaltungschef, der insbesondere Anneke Luig (Ditzfeld: „Du bist die Mutti von ,Achim kocht'“) vom Stadtmarketing sowie den Achimer Food-Fotografen Thorsten Springer und Gisela Enders vom ACHIMER KURIER für deren privates Engagement besonders hervorhob.

Sebastian Lege sagte, er sei regelrecht überwältigt von der Dynamik, die der Wettbewerb in seiner Heimat erzeugt habe und er würde gerne wegen eines Grünkohlfestivals zurück in die Stadt kommen. Er appellierte an die Besucher, ruhig „einen Euro mehr“ für Lebensmittel zu bezahlen, weil sie es wert seien. Apropos Wert: Anneke Luig erzählte, dass ihr der Wettbewerb und dessen Organisation „so manch schlaflose Nacht“ beschert hätten, aber dass es dies wert gewesen sei, wenn sie jetzt das Ergebnis sehe. Zumal sie viel Lob für das Kochbuch entgegennehmen konnte.

Der offizielle Verkaufsstart des Kochbuchs ist an diesem Montag, 14. Oktober. Sowohl in der Geschäftsstelle des ACHIMER KURIER als auch im Bremer Pressehaus und in der Tourist-Info im Achimer Rathaus ist das Kochbuch für 18,90 Euro erhältlich, ebenso (ab spätestens Dienstag) in den beiden Achimer Buchhandlungen sowie ab dem 19. Oktober auf dem Wochenmarkt bei der Olive Company und beim Tuschi Mobil.