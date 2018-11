Seine Probierstube öffnet Hartmut Theuerkauf nach Absprache und kann sich so für die individuelle Beratung ausreichend Zeit nehmen. (Viola Heinzen)

Otterstedt. Le savoir-vivre, also die Kunst, das Leben zu genießen – dafür sind die Franzosen hinlänglich bekannt. Über die Landesgrenzen hinaus gelten sie als Lebenskünstler und Kenner der gehobenen Lebensart. Das gilt auch oder ganz besonders für die Weine, die hier erzeugt werden. Dass auch die deutschen Weintrinker in den Genuss jenes Rebensaftes kommen, dafür sorgt unter anderem Hartmut Theuerkauf aus Otterstedt. Seit fast 20 Jahren importiert er Weine aus dem Nachbarland und ist dabei nach eigener Aussage stets auf Qualität bedacht.

Beim ersten Schritt in die kleine Probierstube zeigt sich, dass Theuerkauf keinen gewöhnlichen Weinhandel führt. Die Stube befindet sich mitten in seinem Wohnhaus an der Hauptstraße 2. Feste Öffnungszeiten hat der Weinkenner nicht. „Das würde sich hier nicht lohnen, obwohl ich schon drüber nachgedacht habe“, erzählt er. Stattdessen öffnet er seine Türen nach vorheriger Anmeldung.

Auf dem Boden der Probierstube stapeln sich die Weinkartons. Fein säuberlich sortiert steht Stapel neben Stapel. „Ich bin gerade dabei, die Bestellungen meiner letzten Weinprobe zusammenzustellen“, sagt Theuerkauf. Diese hatte erst vor wenigen Tagen im Alten Fundamt in Bremen stattgefunden und die Gäste haben am gleichen Abend noch unzählige Bestellungen in Auftrag gegeben.

Raritäten kleiner Weingüter

Corbières, Limoux, Bordeaux, Bergerac, Loire oder das Elsass sind nur eine Auswahl der Weingebiete, aus welchen der gebürtige Bremer seine Rebensäfte bezieht. Dabei reist er ein- bis zweimal pro Jahr nach Frankreich, trifft sich persönlich mit den Winzern und kommt gerne mit seinen neuen Entdeckungen nach Otterstedt zurück. Dabei finden sich auch so manche Raritäten, die sonst nirgendwo in Deutschland erhältlich sind. „Die kleinen Weingüter sind für Großhändler meist uninteressant, da sie nicht die benötigten Mengen liefern können“, beschreibt Theuerkauf das Geschäft in der Weinbranche. Sowohl Rot- als auch Weißweine sowie Rosés gehören zu seinem Sortiment.

Erst seit diesem Jahr hat er auch wenige Weine eines portugiesischen Winzers in sein Programm aufgenommen. Diese unterscheiden sich deutlich von ihren französischen Pendants, sagt der Kenner: „Die Portugiesen haben Rebsorten, die es sonst nirgendwo gibt. Außerdem haben sie einen eigenen Grundgeschmack.“ Weine aus anderen Ländern wolle er jedoch nicht aufnehmen, schließlich weise ja auch der Geschäftsname „Vin et Voitures“ auf das französische Bukett hin.

Apropos Geschäftsname: Die Voitures, also die Automobile, sind noch ein Relikt aus den Anfangszeiten des Ein-Mann-Unternehmens. Denn angefangen hatte der 65-jährige damals mit dem Import des Citroën DS. Auch wenn Theuerkauf der Automarke noch immer die Treue schwört, so ist der Fahrzeugimport seit einigen Jahren Geschichte: „Es war ziemlich aufwendig, die Autos zu importieren“, erinnert er sich. „Sie wurden immer seltener und damit natürlich auch teurer. Das hatte sich dann nicht mehr gelohnt.“

Zwischen den vielen hochwertigen Weinen tummeln sich auch andere alkoholische Getränke, wie etwa das „MorBraz“. Dabei handelt es sich um ein Bier, das aus der Bretagne stammt und mit Meerwasser gebraut wird. Das merke der Trinkende auch am Geschmack, weiß der Importeur: „Es schmeckt leicht salzig.“ Daneben führt Theuerkauf noch eine überschaubare Anzahl an Spirituosen, die sich von Whiskey, über Calvados bis hin zu Crémant und Rum erstrecken. Natürlich darf auch Gin, der zur Zeit wieder sehr gefragt ist, nicht fehlen.

So vielfältig wie das Sortiment ist auch der Kundenstamm von „Vin et Voitures“. Einige Kunden beliefert Theuerkauf schon seit vielen Jahren. Doch ab und an verirren sich auch Neukunden nach Otterstedt. „Viele denken, meine Probierstube stehe nur erfahrenen Weintrinkern offen“, berichtet er. „Doch dem ist nicht so. Natürlich berate ich auch Kunden, die sich nicht so gut auskennen.“ Meist hat der erfahrene Unternehmer, der sich seine Kenntnisse über den Rebensaft autodidaktisch angeeignet hat, ein Gespür dafür, was der Kunde möchte. Mit seinen Empfehlungen treffe er fast immer ins Schwarze. Viele der Kunden verlassen seinen Laden nicht ohne eine oder mehrere Flaschen der Weine. Besonders beliebt seien daher auch die Weinverkostungen, die er entweder in Ottersberg selbst oder auch an anderen Orten, wie in Restaurants oder Buchhandlungen, veranstaltet.

Dabei sei es auch schon zu der ein oder anderen interessante Begegnung gekommen, erzählt Theuerkauf. „Auf einer Lesung in Lauenbrück traf ich auf den Autoren Martin Walker, der aus seiner Reihe ‚Bruno - Chef de Police‘ vorlas. Darin kam auch ein Wein des Château Puys-Servain vor, den ich zufällig dabei hatte.“ Der Wein wurde an diesem Abend zum echten Verkaufsschlager und Theuerkauf konnte im Folgejahr den Autoren in seinem Wohnort Périgueux besuchen.

Die nächste Gelegenheit, sich selbst einen Überblick über die französische Weinvielfalt zu verschaffen, ergibt sich am Sonnabend, 1. Dezember, wenn der Unternehmer zum Wein-Weihnachtsfest in seine Probierstube lädt. Zwischen 14.30 und 19 Uhr warten mehr 100 Produkte darauf, von erfahrenen und weniger erfahrenen Weintrinkern gekostet zu werden. Der 65-Jährige wird den ganzen Tag für Beratungen und Gespräche zur Verfügung stehen.

Obwohl es bis Weihnachten noch ein paar Tage hin sind, hat der Experte schon den einen oder anderen Tipp für den perfekten Wein zum Festessen: „Ein kräftiger Rotwein aus Corbière, Bergerac oder Bordeaux passt genauso gut wie ein Riesling aus dem Elsass. Und im Nachgang macht sich ein guter Cognac auch sehr gut.“