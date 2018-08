Domenico und Melanie Gualtieri verwöhnen kleine und große Schleckermäulchen. (Karsten Klama)

Achim. Wer in Achim auf der Obernstraße Richtung Etelsen unterwegs ist, findet seit einiger Zeit ein kleines Stück Italien am Wegesrand: Domenico Gualtieri aus Kalabrien und seine Frau Melanie bieten bei "Domenico's Eis" feines italienisches Speiseeis an. Mit der Eröffnung der Eisdiele im vergangenen April sei ein lang gehegter Traum in Erfüllung gegangen, erzählt Melanie Gualtieri.

Sie selbst steht am Verkaufstresen und bedient die Kunden mit einem herzlichen Lächeln, ihr Mann stellt hinten im Küchenbereich an der Eismaschine laufend frisches Eis her. Früher befand sich in den Räumlichkeiten der Computerladen Media Store. Mit dessen Auszug war der Weg frei für "Domenico's Eis". Oben wohnt das Ehepaar Gualtieri mit seinen beiden Kindern. Nachdem der Nachwuchs dem Kleinkinderalter entwachsen war, konnten die Gualtieris ihre Vision von der eigenen Eisdiele verwirklichen.

Traum von der eigenen Eisdiele

Die Geschäfte laufen gut, der überdurchschnittlich warme Sommer macht den Achimern Lust auf Eis. Ein besonderer Verkaufsschlager sei die Eigenkreation "Cremino", ein Milcheis mit Nutella, das nicht nur Kindern gut schmecke. Stets nachgefragt würden auch die klassischen Sorten Vanille, Erdbeere, Schokolade. Frische Zutaten seien besonders wichtig, erklärt Melanie Gualtieri, so würden die Zitronen für das Zitroneneis stets frisch ausgepresst.

Auf Bestellung bereitet Domenico Gualtieri gerne auch mal ausgefallene Kreationen zu. Zum Vatertag etwa habe er ein spezielles Bier-Eis hergestellt. Auch das gewünschte Hugo-Eis, dem gleichnamigen Holunderblüten-Cocktail nachempfunden, habe seinen Kunden überzeugt. Ein Schild über dem Tresen weist darauf hin, dass das Eis auch in größeren Mengen gekauft werden kann: Ein Kilogramm kostet 15 Euro.

Ansonsten stehen noch diverse Kaffeespezialitäten im Angebot, die man dann an den Tischen in und vor der Eisdiele genießen kann. Dort könne man sich auch mit seiner Kugel Eis hinsetzen, für Melanie Gualtieri ist das kein Problem. Den Standort an der Hauptstraße in einiger Entfernung zur Innenstadt findet sie nicht nachteilig, immer wieder würden etwa Lkw-Fahrer "mal eben kurz" anhalten, um ein Eis für sich selbst oder gleich mehrere Portionen für die Kollegen zu kaufen.

Sieben Tage die Woche ist das Geschäft von 13 bis 19 Uhr geöffnet, ab September ist die Eisdiele dann ein halbes Jahr geschlossen. In dieser Zeit legen die Gualtieris jedoch nicht die Füße hoch – das Achimer Restaurant Da Vito und das Bistro Mangia e Bevi seiner Brüder Arturo und Pietro wollen schließlich auch in den Wintermonaten mit Speiseeis beliefert werden. Bereits seit 2000 ist die italienische Gastronomiefamilie in Achim aktiv. 1992 erwarb Domenico Gualtieri in Italien seinen Abschluss als Koch mit Zusatzqualifikation für die Herstellung von Eis und Pâtisserie.

Ganz vollständig war die italienische Eisdiele aus Sicht von Melanie Gualtieri bisher noch nicht: An der Ladenfront fehlte noch die für Eiscafés typische Markise, da der Hersteller Lieferschwierigkeiten gehabt habe, wie das Ehepaar erzählt. Aber ob Markise oder ohne: Die Familie Gualtieri hat ihr Stückchen Italien an der Obernstraße 107 längst perfekt gemacht.