Im Kasch gab es mit der Crazy Chor Company wieder inklusives Theater zu sehen. Angelehnt ist das Stück an einen Filmklassiker. (Hake)

Wie könnte unsere Gesellschaft in zehn Jahren aussehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich das neueste Stück der verrückten Kichererbsen. Unter dem Namen „Manche mögen's süß“ feierte die inklusive Theatergruppe der Stiftung Waldheim am Freitagabend Premiere im Achimer Kasch. Zusammen mit der Crazy Chor Company, ein Chorprojekt der Stiftung Waldheim, haben die 22 Darsteller seit Sommer 2018 ihr neuestes Stück erarbeitet und geprobt. Immer unter der Regie von Theaterpädagogin Ruth Podlich, die auch selbst mitgespielt und gesungen hat.

„Ich hoffe, Sie haben keinen Zucker dabei, denn Zucker ist verboten“, begrüßte Podlich das Publikum im ausverkauften Kasch. Die Handlung von "Manche mögen's süß“ beginnt im Jahr 2036. Die Menschheit ist sich einig: Endlich soll die Umwelt geschützt werden. Dafür sind Dinge wie Autos oder Zucker strengstens verboten. Die armen Musiker Joe und Jay haben jedoch ganz andere Probleme. Die beiden werden Zeugen eines Verbrechens und müssen nun um ihr eigenes Leben bangen. Ausgestattet mit Kleid und Perücke schleichen die beiden Protagonisten sich in eine Frauengesangsgruppe ein. Dort erwarten sie Musik, Süßigkeiten und sogar die Liebe.

Angelehnt an Filmklassiker

Obwohl als Komödie gedacht, zeigt „Manche mögen's süß“ viele sozialkritische Elemente. Bereits bei den Proben hatte sich Ruth Podlich mit ihren Darstellern zusammengesetzt und sich überlegt, wie es wäre, in so einer streng regulierten Welt zu leben. Statt mit dem Auto müssen alle gemeinschaftlich mit dem Zug fahren. Süßigkeiten dürfen nur noch nachts heimlich genascht werden. Die Drogenmafia ist zur Zuckermafia geworden und wird unter großem Polizeieinsatz verfolgt. Dies sorgte auch dafür, dass sich das Bühnenbild ständig verändern musste. Immer wenn etwas auf der Bühne verschoben wurde, war die Polizei auf der Suche nach Hinweisen.

Allen Filmfans kommen Titel und Handlung von „Manche mögen's süß“ sicherlich stark bekannt vor. Angelehnt ist das Stück nämlich an den Filmklassiker „Manche mögen’s heiß“ von Billy Wilder. Statt Marilyn Monroe spielt jedoch Regina Utsch die weibliche Hauptrolle, die auch zusammen mit der Crazy Chor Company die musikalische Untermalung des Stückes übernahm. Was jedoch vom amerikanischen Klassiker übernommen wurde, ist die große Portion an Situationskomik, bei der auch so mancher Darsteller sich das Lachen nicht verkneifen konnte.

Von den 22 Darstellern sind insgesamt zwölf Bewohner der Stiftung Waldheim. Trotz körperlicher Einschränkungen bekam jeder so viel Text und Bühnenzeit wie er oder sie wollte. Daneben sind es vor allem die ehrenamtlichen Helfer, die die Kichererbsen unterstützen. Dazu gehört zum Beispiel Matthias Utsch, der die Eintrittskarten gestaltete. Diese Mühen kamen auch beim Publikum an. Die Schauspieler bekamen am Ende des Abends gleich mehrere Minuten Applaus. Eine Zugabe vom Chor wurde ebenfalls verlangt. Nach der Vorstellung zeigen sich die Gäste sehr zufrieden. „Das war doch wirklich toll“, hörte man einige Besucher immer wieder sagen. Besonderes Lob gab es für die Darsteller des Abends. Die Frage: „Wir waren echt gut, oder?“, konnte gleich mehrfach bejaht werden.