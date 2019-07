Trainer Andi Nimführ gibt gerne seine Erfahrung an Hund und Mensch weiter. Auf diesem Bild lenkt er Toni durch den Parcour. (Björn Hake)

Über eine Grünfläche rennen und dabei mit Leckerlies gefüttert werden: Das klingt nach einem Paradies für Hunde. So mancher Vierbeiner hat auch das Glück, regelmäßig in diesen Genuss zu kommen. Beispielsweise gehören dazu Hunde, die Teil der Arbeitsgemeinschaft (AG) „Flotte Pfoten“ sind und Agility betreiben. Für sie steht die Reise ins Paradies immer mittwochs und manchmal auch sonnabends an. Ort ist ein eingezäuntes Gelände an der Straße Zum Berkelsmoor in Etelsen. An dieser Stelle üben diese Vierbeiner gemeinsam als Team mit ihren Haltern eben jene Hundesportart Agility aus. Ziel ist es, den Hund die verschiedensten Hindernisse überwinden zu lassen, um so seine Geschicklichkeit und Schnelligkeit zu testen. Seinen Ursprung hat der Sport in England.

Mittlerweile hat sich Agility auch in Etelsen etabliert. Dafür sind die engagierten Menschen in der AG verantwortlich. Kein Weg führt da an Andi Nimführ vorbei, er ist sozusagen der Gründer. „Uns gibt es seit 2003. Da haben wir uns dem Deutschen Sporthundeverband angeschlossen“, berichtete er beim Besuch des ACHIMER KURIER. Wie Nimführ weiter ausführte, war das allerdings nur der offizielle Start. Begonnen hatte alles im Jahr 1999. „Da fragte unser Tierarzt Dr. Mergenthal aus Achim: Wollt ihr nicht mal Agility machen? Und dann haben wir das in seinem Garten mit drei, vier Leuten ausprobiert und Just for fun weitergemacht.“ Nachdem Nimführ & Co. dann beim Verein Weser-Ems-Hoppers und auch mal beim Club der Hundefreunde Achim mitmischten, gründeten sie dann 2003 ihre eigene AG.

Mit Herzblut dabei

Seitdem stecken die Leiter viel Herzblut rein. Sinnbildlich dafür steht die Herstellung des Equipments. Ob Hürden, Wippe oder Steg: Die Teile des Parcours werden eigenproduziert. Demzufolge ist es nicht mit einem einmaligen Bau getan. „Man braucht neue Teile – entweder, weil sie nicht mehr den neuen Regeln entsprechen oder verschlissen sind“, skizzierte Nimführ. Er achtet dabei genau auf den Zustand, gleiches gilt für seine vier Trainerkollegen: Cornelia Moje, Sascha Grundt, Inka Reblitz und Birgit Nimführ.

Aktuell kümmert sich das Fünferteam um zwei Gruppen. Einmal wären da die Fortgeschrittenen, die den Sport Agility schon länger betreiben und sich meistens sogar zweimal die Woche treffen. Das ist am Mittwoch um 17 Uhr und sonnabends der Fall. Hierbei sind es zwölf Hundehalter, die am Start sind. Gleichzeitig versucht die AG gerade einen Anfängerkurs mit Leben zu füllen. Der findet ebenso jeweils am Mittwoch statt, ab 18.30 Uhr. Mit etwa fünf Teilnehmern ist hier momentan noch keine allzu große Beteiligung gegeben – weitere Anmeldungen seitens der AG sind deshalb gewünscht. Für eine Gebühr von 100 Euro kann prinzipiell jeder die zehn Einheiten plus internes Abschlussturnier in Anspruch nehmen. Voraussetzung ist, dass der Hund „ausgewachsen, gesund und mindestens 18 Monate alt ist“, berichtete Nimführ. Besonders aggressive Hunde werden aussortiert. „Sobald er die anderen Hunde stört, empfehlen wir den Besuch einer Hundeschule. Wir schicken aber niemanden nach einer Stunde weg. Das guckt man sich an“, meinte Moje, die seit 2011 mit dabei ist. In der Regel müsse aber niemand das Aufeinandertreffen der Vierbeiner fürchten. „Das ist überhaupt kein Problem. Wenn die Hunde auf dem Platz sind, raufen sie sich zusammen. Nachher sind sie ein Rudel“, sagte Nimführ.

Moje legt jedem Hundehalter eine Teilnahme am Agility-Kurs ans Herz. „Spaß“, nennt sie dabei als Argument. Das gelte für den Mensch, aber vor allem auch für den Hund. Stichwort Paradies. „Für jeden Hund, der gerne frisst und spielt, ist das etwas. Es ist eine sinnvolle Beschäftigung“, erzählte Nimführ. Obendrein soll auch der sportliche Wert bei den „Flotten Pfoten“ nicht zu kurz kommen. Nimführ verspricht: „Wir bringen den Leuten etwas bei und zeigen ihnen, wie sie sich bewegen müssen.“ Tatsächlich können Teilnehmer der AG auch bei Turnieren mitmachen. Denn Andi und Birgit Nimführ erwarben beim Verband für das Deutsche Hundewesen den Sachkundenachweis für die Durchführung einer Begleithundeprüfung. „Die ist Pflicht bei Turnieren“, betonte Moje. Daneben biete die AG auch Tipps für den Umgang mit Hunden an. Laut der Trainerin sei zudem ein hoher Zusammenhalt innerhalb der Gruppe gegeben: „Wir lieben Geselligkeit, wir organisieren unter anderem ein Sommer- und ein Grillfest. Uns treibt die Liebe zum Sport hierher. Wir sehen das nicht so verbissen.“

Spaß ist garantiert

Während sie das sagte, rannte ein paar Meter weiter Nina Busch über den Rasen. Sie ist froh, vor zwei Jahren zusammen mit ihrem Hund Paula den Weg zu den „Flotten Pfoten“ gefunden zu haben. „Es macht Spaß: Der Hund hat eine Beschäftigung und ich kann sportlich unterwegs sein. Das ist ein wunderbarer Ausgleich“, sagte die 32-Jährige aus Achim. Auf ihren dreieinhalb Jahre alten Mischling hätte der Kurs auch einen sehr positiven Einfluss gehabt. „Das ist ein sehr ängstlicher Hund, der darüber mehr Selbstbewusstsein bekommen hat.“ Zugleich äußerte sie sich positiv über die Anforderungen an den Menschen. „Ich hätte nicht gedacht, dass mir selbst so viel abverlangt wird. Es ist auch Denksport und eine große Herausforderung“, beschrieb die Achimerin.

Interessierte können entweder mittwochs um 18.30 Uhr auf dem eingezäunten Gelände an der Straße Zum Berkelsmoor in Etelsen vorbeischauen. Alternativ können Cornelia Moje (01 73 / 90 04 84 6) und Sascha Grundt (01 73 / 53 11 88 8) telefonisch kontaktiert werden.