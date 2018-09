Partystimmung verbreiteten die Teilnehmer des großen Umzugs. (Michael Braunschädel)

Langwedel. Wer am Wochenende mit dem Auto nach Langwedel fahren wollte, musste bereits nach ein paar Metern wieder umkehren. Die gesamte Ortsmitte war für den Langwedeler Markt reserviert. Bereits zum 41. Mal traf sich ganz Langwedel auf der Festmeile.

Am Freitagnachmittag begann das Fest mit dem traditionellen Marktumzug (wir berichteten). Am Abend durften die Besucher dann zur Musik von mehreren DJs und Bands feiern. Der Sonnabend startete schon früh morgens mit einem Flohmarkt, dabei bewiesen viele Teilnehmer große Ausdauer. Was dann folgte, war das obligatorische Markttreiben.

Von Senioren bis zu kleinen Kindern war jede Altersgruppe unterwegs. Dabei trafen sich auch immer wieder alte Bekannte. Von überall waren Ausrufe wie „Du auch hier?“ oder „Schön, dass wir uns hier treffen“ zu hören. Das Angebot sorgte dafür, dass für jeden etwas dabei war. Die Kinder konnten sich am Autoscooter oder auf dem Karussell austoben. Auch Spielbuden, an denen sie mit ein wenig Geschick Spielzeug gewinnen konnten, waren vorhanden.

Eine Blaskapelle trug moderne Popsongs in abgewandelter Form vor. Die sogenannten Winkelfechter sorgten ebenfalls für Erstaunen, indem die Gruppe aus Uesen dem Publikum ihre mittelalterlichen Kampfkünste präsentierte. Auch beim Essen wurde großen Wert auf Vielfalt gelegt. Es gab Stände mit Bratwürsten, Fischbrötchen, Schmalzkuchen oder gebratenen Champignons. Die Getränke variierten von normalen Softdrinks bis hin zu exotischen Biersorten. So wurden im Zelt der Kreissparkasse zum Beispiel Cocktails angeboten. Das Motto des diesjährigen Langwedeler Marktes lautete „Sportliches Langwedel“. Zu diesem Zweck konnten die Besucher dieses Mal das Markt-Sportabzeichen ablegen. Über den ganzen Markt verteilt, warteten verschieden Vereine auf die Gäste. Auf einer Laufkarte mussten sie sich insgesamt zehn Stempel abholen, um am Ende ihr Abzeichen zu bekommen. Wer einen Stempel wollte, musste sportliche Übungen absolvieren, zum Beispiel auf ein Tor schießen. Das Markt-Sportabzeichen war aber nicht das einzige sportliche Ereignis in Verbindung mit dem Langwedeler Markt.

„Der Katzenöhrchenlauf“ wurde erstmals im Flecken abgehalten. Unterstützt wurde das Ganze von der Vereinigung der Selbstständigen. „Wir wollen den Lauf jetzt ganz fest etablieren“, erzählte Thomas Gebauer, einer der Organisatoren des Laufes. Mehr als 150 Anmeldungen kamen für den Lauf, bei dem von der Startgebühr eine Spende für den Tierschutz zustande kommt, zusammen.

Drei Strecken zur Auswahl

Die Teilnehmer konnten drei verschieden große Strecken ablaufen, wobei die Längste zehn Kilometer lang war. Wer wollte, konnte dabei auch die namensgebenden Katzenöhrchen tragen. „Katzenöhrchen sind einfach schöner als Hundeschwanz und Rattenzähnchen“, scherzte Gebauer. Nachmittags wurden auf der Marktbühne Preise an die Teilnehmer, durch Auslosung der Startnummern, verteilt. „Ich hoffe, alle sind zufrieden mit ihrem Preis“, sagte Thomas Gebauer.

Die Gäste auf dem Langwedeler Markt kamen nicht nur aus Langwedel selbst, sondern auch aus der Umgebung: vor allem aus Achim, Oyten und Thedinghausen, wie eine stichprobenartige Befragung der Besucher zeigte. Die Mehrheit der Gäste kam jedoch aus Langwedel selbst. „Das ist einfach Tradition für uns“, erzählten viele Familien auf Nachfrage. Und: „Wir besuchen den Markt jedes Jahr“. Nachdem die Besucher am Sonnabendabend noch einmal mit Musik feiern konnten, begann das bunte Treiben dagegen am Sonntagmorgen mit dem traditionellen Marktgottesdienst im Zelt.

Zwei unschöne Vorfälle

Die Polizei zog nach dem ersten Festtag eine Zwischenbilanz und stufte diese als "positiv" ein. "Bislang ist es lediglich zu einer Körperverletzung und einer sexuellen Belästigung gekommen, wobei das weibliche Opfer unsittlich im Brustbereich berührt wurde", fassten die Beamten die unschönen Geschehnisse, die sie bis dahin registriert hatten, zusammen. Der Langwedeler Markt endete erst am Sonntagabend.