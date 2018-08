Ein Blumenstrauß als Dankeschön: Die neuen Schiedsmänner Reinhard Raake (von links), Martin Rinn und Michael Heykamp mit Bürgermeister Manfred Cordes und Ute Klee vom Amtsgericht Achim. (Björn Hake)

Oyten. Das Schiedsamt in Oyten ist in den vergangenen Monaten nicht wirklich handlungsfähig gewesen. Die für den Bezirk I (Oyten-Süd, Meyerdamm, Oyterdamm und Bockhorst) zuständige Schiedsfrau Lore Cordes hatte im März nach achteinhalb Jahren ihren Abschied verkündet. Und ihr Kollege, Christoph Berthold, tätig im Bezirk II (Oyten-Nord, Bassen, Sagehorn und Schaphusen), konnte die Arbeit aus gesundheitlichen Gründen zuletzt nicht ausführen. Doch Besserung ist gewiss: Das Amtsgericht Achim hat nun mit Reinhard Raake, Michael Heykamp und Martin Rinn gleich drei neue Schiedsmänner für die Gemeinde Oyten verpflichten können.

Aus einem personellen Engpass ist also eine wahre Luxusbesetzung geworden. Denn während Raake den Posten von Lore Cordes übernimmt, gibt es mit Heykamp und Rinn nun auch gleich zwei Stellvertreter. Das Trio hatte sich nach dem Ausscheiden von Lore Cordes für das Amt beworben und der Gemeinderat, der über die Besetzung zu entscheiden hatte, wollte einfach niemanden, der Interesse an diesem Ehrenamt hat, eine Absage erteilen. "Wir waren alle höchst erfreut, dass sich gleich drei Bürger beworben haben. Wir sind in Oyten in diesem Bereich nun sehr gut aufgestellt", betont Bürgermeister Manfred Cordes. Dass vier Schiedsleute für eine Kommune durchaus eine Besonderheit sind, weiß Ute Klee, stellvertretende Amtsgerichtsdirektorin aus Achim, zu berichten. Für die Stadt Achim etwa, in der doppelt so viele Menschen wie in der Gemeinde Oyten leben, üben zwei Personen dieses Ehrenamt aus.

Bei der Suche nach neuen Schiedsleuten in Oyten kam der Gemeinde die hohe Nachfrage nach Bauplätzen zu Hilfe. Denn sowohl Heykamp, als auch Raake hatten eigentlich auf der Gemeinde-Homepage nach solchen Grundstücken gesucht, und waren dann zufällig über die Annonce bezüglich der Schiedspersonen gestolpert. Beim Lesen der Ausschreibung sei in ihm dann ein "bisschen der Patriotismus" geweckt worden, wie Heykamp, der seit 1975 in Oyten wohnt, erzählt. "Ich möchte etwas für die Gemeinde tun", erklärt der 48-Jährige die Entscheidung.

"Ich habe mich sofort in dieser Aufgabe gesehen, denn ich löse gerne Konflikte", sagt Raake. Er wolle in seiner Tätigkeit versuchen, das viel zitierte zerschnittene Tischtuch zwischen Konfliktparteien wieder zusammenfügen. "Das ist mein persönlicher Antrieb", lässt der 62-Jährige wissen. Für ihn ist es nicht das erste Ehrenamt, seit zehn Jahren übernehme er in Bremen schon die Vormundschaft für Kinder und Jugendliche.

Heykamp ist ebenfalls schon gesellschaftlich engagiert, er hat den Vorsitz beim ansässigen Angelverein inne. Und auch der Dritte im Bunde, Rinn, bekleidet als Vorstandsmitglied im Schützenverein Mühlentor schon ein Ehrenamt. Der 53-Jährige habe über die freie Stelle im Schiedsamt aus der Presse erfahren und sei direkt darauf angesprungen. "Ich finde es sehr spannend, etwas zu machen, wo man mit Menschen umgehen muss", erklärt Rinn seine Beweggründe.

Schiedsverfahren dienen zur Streitschlichtung in weniger wichtigen strafrechtlichen und nachbarschaftsrechtlichen Angelegenheiten und sind obligatorisch, bevor ein solcher Fall vor Gericht gehen kann. In der Regel sind es laut Klee eigentlich immer Nachbarschaftsstreitigkeiten, "am häufigsten geht es dabei um die Höhe der Bäume". In der Gemeinde Oyten war die Gesamtzahl der Verfahren in den vergangenen Jahren durchaus schwankend, Lore Cordes sprach für ihren Bezirk von Fallzahlen von zwei bis 14. Die Arbeit des Schiedsamtes sei dabei häufig von Erfolg gekrönt – der auch durchaus nachhaltig ist. "Es ist einfach besser, wenn beide Parteien zusammen eine Lösung finden, als wenn das Gericht Recht spricht", betont Klee.

An dieser Aufgabe, bei Konflikten eine einvernehmliche Einigung zu erzielen, wird sich nun auch das neue Trio in Oyten versuchen, für das erst einmal eine Schulung ansteht. Aber dann können die Männer loslegen – für Arbeit ist nach den vergangenen Monaten der Personalnot im Schiedsamt in jedem Fall schon gesorgt. "Es gibt ein paar Anfragen, die abgearbeitet werden müssen", erzählt Bürgermeister Cordes.