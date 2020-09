Die Schulzeit ist vorbei – und was kommt dann? Die Frage stellen sich Jahr für Jahr Tausende Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland, wenn es darum geht, die weitere Zukunft zu planen. Ausbildung, Studium oder erstmal die Welt entdecken? Die Möglichkeiten sind groß. Saskia Wrede aus Posthausen hat sich für einen anderen Weg entschieden. Sie macht seit August ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Kirchenkreis Verden. „Zur einen Hälfte arbeite ich im Kreisjugenddienst Verden, an der Seite des Kirchenkreisjugendwartes Joachim Bruns und zur anderen im Pfarramt der Kirchengemeinde Thedinghausen bei Pastorin Cathrin Schley“, sagt die 19-Jährige. Die Arbeitswege sind also kurz, hat der Kreisjugendwart seinen Arbeitsplatz doch in Lunsen und somit nur wenige Kilometer vom Pfarramt in Thedinghausen entfernt.

Saskia Wrede hat in diesem Jahr ihr Abitur an den Berufsbildenden Schulen Verden gemacht. „Dort habe ich mich ganz bewusst für das Profilfach Pädagogik-Psychologie entschieden, weil ich viel über mich und meine Mitmenschen herausfinden und lernen wollte“, erzählt sie. „Und diese sozialpädagogische Schiene möchte ich im Laufe meiner Zukunft weiter verfolgen.“ Schon als Kind sei sie zur Posthauser Kinderkirche gegangen. „Von da an habe ich das Krippenspielen für mich entdeckt. Dieses Hobby verfolge ich noch bis heute.“

Nach ihrer Konfirmation mit 14 Jahren übernahm sie direkt Verantwortung und leitete den nächsten Konfirmandenjahrgang als Teamerin. „Seitdem arbeite ich ehrenamtlich als Teamerin in meiner Gemeinde.“ Mit 16 Jahren wurde sie durch Diakonin Kerstin Laschat auf den Kirchenkreisjugendkonvent aufmerksam und ist seitdem auch im Kirchenkreis Verden ehrenamtlich tätig. Der Kirchenkreisjugendkonvent ist ein Jugendgremium im Kirchenkreis Verden und besteht aus ehrenamtlichen Jugendlichen aus den verschiedenen Regionen des Kirchenkreises. Saskia Wrede ist hier im Vorstand.

Hinter die Kulissen blicken

Und nun das FSJ. Hierbei verfolgt Saskia Wrede ein ganz klares Ziel: „Ich möchte hinter die Kulissen blicken und neue Bereiche entdecken, die ich noch nicht kenne.“ Und das Jahr soll ihr auch dabei helfen, zu entscheiden, wie es dann weitergeht. „Genau das will ich herausfinden.“

Zu tun hat die 19-Jährige seit Beginn des FSJ auf jeden Fall schon viel. „Der Terminkalender ist mein wichtigster Begleiter geworden“, sagt die junge Frau. So hat sie unter anderem schon an den „Kunterbunten Ferientagen“ mitgearbeitet. Ansonsten geht es vor allem darum, Projekte vorzubereiten und daran weiterzuarbeiten. Dazu gehört ein Bauwagen, der in Lunsen steht. Dieser wird momentan gemeinsam mit Jugendlichen umgebaut und eingerichtet. „Er soll eine Art Treffpunkt für Kinder und Jugendliche werden, in dem es Spiele gibt oder einfach nur ein Sofa, um gemeinsam Zeit zu verbringen.“

Dass ihr vor allem die Arbeit mit Kindern gefällt, das hat sich bereits herauskristallisiert. „Weil wir als Teamer den Kindern viel mit auf den Weg geben konnten. Zudem habe ich schon bei dem Einschulungsgottesdienst in Posthausen und beim Konfirmandenunterricht in Thedinghausen mitgewirkt. Auch beim Trainee Kurs in Lunsen darf ich dabei sein und 13 Jugendliche zu Teamerinnen un Teamern anleiten.“ Was sie außerdem noch kennenlernen möchte, sind Taufgespräche und Trauergespräche.

Für den Kreisjugendwart Joachim Bruns ist Saskia Wrede auf jeden Fall eine Hilfe bei der täglichen Arbeit. „Mit Saskia ist das einfach deswegen schon eine gute Konstellation, weil die Einarbeitung leicht war. Sie kennt die Abläufe und kann selbstständig Ideen anschieben“, sagt Bruns. Er sieht aber noch einen weiteren Vorteil. „Sie hinterfragt Sachen, die für mich vielleicht schon selbstverständlich sind. Sie hat eine andere Herangehensweise. So bekomme ich noch einmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge.“

Es dürfte also ein spannendes Jahr für die 19-Jährige werden. Ein Jahr, das aber natürlich durch die Corona-Pandemie viele Unsicherheiten mitbringt. Denn so musste auch der Kreisjugenddienst schon diverse Freizeiten und Veranstaltungen abzusagen. Und dennoch. Saskia Wrede blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Ich erhoffe mir, dass ich neue Seiten der Jugendarbeit kennenlernen darf. Vielleicht öffnet sich auch die ein oder andere Tür für meine Zukunft.“