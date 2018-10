Rund 100 Aussteller kommen in diesem Jahr wieder zum Herbstgeflüster am Erbhof. (Björn Hake)

Thedinghausen. Wenn die Blätter an den Bäumen langsam ihre gelb-braune Farbe annehmen, die Temperaturen allmählich sinken und die Tage kürzer werden, dann steht der Herbst vor der Tür. Eine Zeit, in der auch der Erbhof in Thedinghausen mit dem angrenzenden Baumpark seinen ganzen Charme versprüht. Passend dazu gibt es auch in diesem Jahr wieder das Herbstgeflüster, das Pendant zu den beliebten Gartentagen. Vom 26. bis zum 28. Oktober tummeln sich auf dem Areal am Erbhof wieder zahlreiche Aussteller, um ihre Produkte für den herbstlichen Garten zu präsentieren. Veranstalter ist das Team um Jan Siemsglüss, das auch für die Gartentage verantwortlich ist.

Das Herbstgeflüster hat im vergangenen Jahr Premiere gefeiert – und es wurde gut angenommen. Trotz des durchwachsenen Wetters sei die Veranstaltung sowohl am Freitag als auch am Sonnabend sehr gut besucht gewesen, resümierte der Veranstalter nach der Premiere. Ein Sturm machte dem Herbstgeflüster allerdings einen Strich durch die Rechnung und Zelte mussten vorzeitig abgebaut werden (wir berichteten).

Aussteller aus vielen Bereichen

Rund 100 ausgewählte Aussteller präsentieren den Besuchern auch in diesem Jahr in weißen Pagodenzelten im Schlosspark und Baumpark Ideen für den herbstlichen Garten sowie Erlesenes und Schönes aus den Bereichen Wohn- und Gartenaccessoires, Schmuck, Mode und Kunst. Hinzu kommen Kunsthandwerker und Feinkost-Stände. Präsentieren werden sich aber auch hiesige Vereine. So stellen sich unter anderem der Heimatverein der Samtgemeinde Thedinghausen, der Rassegeflügelzuchtverein Thedinghausen von 1921 und die Baumpark-Stiftung Thedinghausen vor.

Auch das Schloss Erbhof öffnet während der drei Ausstellungstage seine Tore für Besucher. Im restaurierten Renaissancesaal können sich Interessierte einen Bildvortrag über das Schloss und den angrenzenden Baumpark ansehen. Wer mehr über die Perle der Weserrenaissance erfahren möchte, der kann zudem an den Gästeführungen teilnehmen, die an allen drei Tagen angeboten werden. Wer kreativen Kunsthandwerkern einmal bei der Arbeit über die Schultern schauen möchte, hat an diesen Tagen auf dem Erbhof ebenfalls die Möglichkeit dazu. Der Erbhof ist ein Prunkstück der Weserrenaissance und zählt zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten im Landkreis Verden.

„Lassen Sie sich inspirieren von einer unvergleichlichen Farbenpracht herbstlicher Staudenraritäten und holen Sie sich Blüten- und Blattschmuckpflanzen ins Haus und in den Garten, die bis in den Winter hinein für farbige Akzente sorgen“, heißt es von den Veranstaltern.

Das Schloss Erbhof in Thedinghausen, Braunschweiger Straße 1, öffnet seine Pforten für das Herbstgeflüster vom 26. bis 28. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen neun Euro Eintritt, Schüler und Menschen mit Behinderungen zahlen sechs Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Das Rahmenprogramm ist im Eintrittspreis inklusive. Hunde sind auch willkommen, müssen aber an der Leine geführt werden. Es stehen Natur-Parkplätze rund um das Gelände bereit. Weitere Infos gibt es außerdem im Internet unter www.gartentage-thedinghausen.de.