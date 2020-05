Übernehmen Verantwortung als Funktionsträger in den Feuerwehren des Fleckens Langwedel: Maik Davids (von links), Thorben Helmers, Philipp Bresagk und Meiko Lindhorst bei der Ernennung zu Ehrenbeamten vor dem Langwedeler Rathaus. (Björn Hake)

Es war kein angemessener Rahmen, aber ein angepasster. Das stellte Langwedels Gemeindebürgermeister Andreas Brandt bei der Ernennung neuer Funktionsträger der Feuerwehren des Fleckens fest. Im Sitzungssaal standen Tische und Stühle weit auseinander. Außerdem fand die Veranstaltung – recht ungewöhnlich – an einem Sonnabend statt. Unbeteiligte hatten dabei keinen Zugang. Die Corona-Pandemie mit all ihren Beschränkungen erforderte diese Maßnahmen. Gleich vier Kameraden erhielten ihre offizielle Beförderung in das Ehrenbeamtenverhältnis. Allen voran wurde der 42-jährige Meiko Lindhorst zum neuen Langwedeler Gemeindebrandmeister ernannt.

Seit 2012 und bis Anfang des Jahres erfüllte er die Aufgaben des Ausbildungsbeauftragten auf Gemeindeebene. Am 1. März dieses Jahres trat Christian Buss hier die Nachfolge an und machte so für Lindhorst den Weg in Richtung Spitze frei. Der 42-Jährige war bislang außerdem in seinem Heimatort stellvertretender Ortsbrandmeister. Aber auch diesem Posten gab er durch seinen Aufstieg ab. Meiko Lindhorst, der sich selbst als überzeugter Feuerwehrmann bezeichnet, ist schon lange bei den Brandschützern aktiv. Als Jugendlicher trat er 1991 der Holtebütteler Wehr bei. Der Maschinenbau-Meister, der beruflich in der Instandhaltung arbeitet, ist auch im Betrieb beim Brandschutz ein so gefragter Mann, dass er der Betriebsfeuerwehr als stellvertretender Leiter angehört. Immer wieder ließ sich der Holtebütteler fortbilden. „Dafür muss man geboren sein, auch wenn man so viele Posten innehat“, erklärte Lindhorst, für den jedoch die Familie im Vordergrund steht. Seine Haupt-Freizeitaktivitäten beschreibt der 42-Jährige aber als „für und mit der Feuerwehr“. Die beiden Lindhorst-Kinder gehören ebenfalls der Feuerwehr an. „Sie sind relativ früh damit angefangen“, berichtet der Vater. Lediglich seine Frau hält sich komplett raus. „Sie trägt es aber mit“, sagt der neue Gemeindebrandmeister, der sich neben Beruf und Berufung mit einer eigenen Firma um den Brandschutz kümmert. „Mit 40 Jahren hatte ich mich entschieden, noch einmal die Schulbank zu drücken“, bewies Lindhorst vor zwei Jahren Mut und Entschlossenheit. Er absolviert ein Fernstudium zum Brandschutz-Sachverständigen.

Thorben Helmers ist nunmehr offiziell Ortsbrandmeister in Langwedel. Das hat er mit der von Brandt überreichten Urkunde schwarz auf weiß. Bereits als Jugendlicher hatte sich Helmers im Jahr 1997 der Feuerwehr angeschlossen und war 2004 in die aktive Wehr eingetreten. Er ist unter anderem Fachberater Gefahrgut auf Kreisebene und seit drei Jahren Langwedeler Gruppenführer. Unzählige Lehrgänge – unter anderem im technischen Bereich – hat er absolviert. „Ich bin schon lange engagiert dabei und übernehme das Amt gerne“, erklärt der 33-Jährige. „Ohne Feuerwehr fehlt etwas im Leben.“ Der 26-jährige Philipp Bresagk, von Beruf Mechaniker, ist seit rund 16 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Holtebüttel und tritt als stellvertretender Ortsbrandmeister die Nachfolge von Lindhorst an. Der Oberfeuerwehrmann ist im Heimatort auch stellvertretender Gerätewart. „Ich fand die Organisation gut und wollte damals etwas Sinnvolles tun“, erklärt er sein Engagement. Kein Neuer in der Runde ist Maik Davids als stellvertretender Ortsbrandmeister in Cluvenhagen. Der Fachmann aus dem Bereich Eisenbahn ist schon länger an größeren Projekten der Brandschützer im Flecken Langwedel beteiligt und wurde für weitere sechs Jahre in seinem Amt bestätigt.

„Die Feuerwehr gewährleistet Ordnung und Sicherheit im Flecken. Sie ist eine besondere Herausforderung, weil sie Tag für Tag und zu jeder Zeit bereit ist“, lobte Bürgermeister Andreas Brandt . Viele Sachschäden seien verhindert worden, weil man schnell vor Ort gewesen sei. Er nannte die Autobahn, die Weser und die Eisenbahnstrecke als Einsatzorte.