Herfried Meyer berichtet im Gespräch unter anderem, dass der ÖPNV in Achim ausgebaut werden müsse. (Michael Braunschädel)

Achim. Wegen der Frage, was am 6. Oktober 1991 geschah, muss Herfried Meyer kurz nachdenken: „Wurde ich da zum Stadtrat vereidigt?“ Damit liegt er knapp daneben – die konstituierende Sitzung war im November, am 6. Oktober fanden in Niedersachsen die Kommunalwahlen statt. An diesem Tag vor bald 27 Jahren wurde Meyer, der das SPD-Parteibuch seit 1986 trägt, erstmals in den Rat der Stadt Achim gewählt. Damit ist er so lange Ratsmitglied wie kein anderer Fraktionschef in diesem Gremium.

Der heute 61-Jährige erinnert sich an diese bewegte Zeit, als aus der Bürgerinitiative, die gegen den Bau des neuen Rathauses protestierte, die Wähler Gemeinschaft Achim (WGA) entstand. Diese schaffte 1991 ebenfalls den Einzug in den Stadtrat, was die SPD die absolute Mehrheit kostete. Meyer blickt ohne Groll zurück: „Das Rathaus wurde ja trotzdem gebaut.“ Und auf diesen Neubau lässt er nichts kommen, wurde die Verwaltung doch von verschiedenen Standorten in einem zentralen Gebäude zusammengeführt. Auch die Zusammenlegung mit der Stadtbibliothek und die Entwicklung des Rathauses zu einem dienstleistungsorientierten Bürgerservice seien Errungenschaften, die die Achimer Bürger heute nicht mehr missen wollten. Für eine weitere Optimierung wünscht sich Meyer im Rathaus eine Kfz-Zulassungsstelle.

Erfolgsgeschichte Aller-Weser-Klink

Seine Wahl zum Ratsherr kam ihm damals so vor, als würde er einen „zusätzlichen Beruf“ erlernen. „Die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen waren Neuland für mich. Ich brauchte eine ganze Amtsperiode, bis ich mich wirklich reingefuchst hatte und gab sogar meine Karriere als Handball-Schiedsrichter auf“, erzählt er. Damals wie heute mache ihm die Tätigkeit im Stadtrat Spaß; er lobt die gute und wertschätzende Zusammenarbeit und die Kooperation mit anderen Fraktionen. Zudem sei er stolz, dass die Achimer SPD die Stadtgeschichte so entscheidend mitgeprägt habe.

Als Beispiel für seine erfolgreiche lokalpolitische Arbeit nennt er die Gründung der Aller-Weser-Klink (AWK) um die Jahrtausendwende. Unter anderem auf Meyers Betreiben hin wurden das defizitäre Achimer Krankenhaus und das Krankenhaus in Verden in eine gemeinsame Gesellschaft überführt, deren Fehlbeträge seither der Landkreis Verden als Gebietskörperschaft ausgleicht. „Ohne die Gründung der AWK gäbe es in Achim wahrscheinlich kein Krankenhaus mehr“, sagt Meyer.

Die größte kommunalpolitische Enttäuschung sei für ihn die sinkende Wahlbeteiligung. Wenn sich Nichtwähler dann über die Politik echauffierten, ärgere er sich besonders. „Dies ist eine bedauerliche Entwicklung der Demokratie“, findet der Ratsherr. Auch die Entwicklung der Achimer Innenstadt bereite ihm Sorgen. Obwohl die öffentliche Hand viel getan habe, sei leider nicht genügend passiert. „Damit kann man nicht zufrieden sein“, stellt er selbstkritisch fest. Hinsichtlich der Haushaltsberatungen im Herbst gibt sich der SPD-Fraktionschef bewusst defensiv: Angesichts der Herausforderungen mit Kitas, Schulen und Freibad sei der Spielraum für neue Ideen überschaubar. „Und mit der Ansiedlung von Amazon muss auch der öffentliche Personennahverkehr ausgebaut werden“, betont Meyer. Das geschehe nicht zum Nulltarif.

2013 wollte Meyer zur Achimer Bürgermeisterwahl kandidieren. Bei der SPD-Mitgliederversammlung zur Nominierung unterlag er jedoch knapp seinem Ratskollegen Bernd Junker. Letztlich gewann die Wahl der ehemalige CDU-Ratsherr Rainer Ditzfeld. Ob Meyer bei der nächsten Bürgermeisterwahl einen neuen Anlauf nehmen wolle? „Glaub ich nicht“, lautet die knappe Antwort. Eine Kandidatur bei der Kommunalwahl 2021 schließt der Elektroingenieur im Vorruhestand hingegen nicht aus. Am Ende der laufenden Amtsperiode wird er dem Stadtrat ganze 30 Jahre angehört haben. Ein Urgestein der Achimer Politik ist er schon heute.

Zur Sache

Das Sommergespräch

In dieser Reihe trifft sich der ACHIMER KURIER bis zum Ende der politischen Sommerpause mit den Fraktionsvorsitzenden des Achimer Stadtrates auf einen Plausch über Persönliches und Politisches.