Austausch der Workshop-Dozenten: Die Vorbereitungen für den "Kunst-Sommer" an der HKS laufen. (Björn Hake)

Ottersberg. Noch etwas umfangreicher und abwechslungsreicher als die vergangenen Jahre präsentiert sich der diesjährige "Kunst-Sommer" an der Hochschule für Künste im Sozialen (HKS) Ottersberg. Insgesamt acht unterschiedliche Workshop-Angebote warten sowohl auf unerfahrene Kunstinteressierte, als auch auf Experten auf diesem Gebiet. "Wir versuchen, unser Programm stets weiter zu entwickeln", erklärt Hochschulleiter Ralf Rummel-Suhrke. Und das nicht ohne Grund, wie Ariane Weidemann, die für die Leitung des "Kunst-Sommers" zuständig ist, zu berichten weiß: "Es wird zunehmend mehr angenommen von den Leuten aus der Region."

Erstmals zum Angebotsrepertoire zählt etwa ein Workshop zur Landschaftsmalerei. Etwas, das sich laut Weidemann auch durchaus immer mal wieder gewünscht worden war. "Und so ein Landschaftsmalkurs bietet sich bei unserem Außengelände ja auch einfach an", findet sie. Schließlich gibt es am Standort Am Wiestebruch vom Gebäude einen unmittelbaren Zugang zur Natur. "Die Teilnehmer können sich also einmal eine richtige Auszeit nehmen." Geleitet wird der Workshop von Peter Boué aus Hamburg, für den es ebenfalls eine Premiere in Ottersberg sein wird.

Außerdem neu im Programm sind ein Workshop zur Aktmalerei und einer für den "Tanz für Menschen mit Parkinson als Beispiel eines inklusiven Tanztrainings". Letzterer findet in Bremen in der Johanniter-Begegnungsstätte statt. Bereits ein Dauerbrenner im "Kunst-Sommer" der HKS ist der künstlerische Kursus für Kinder, der auch stets sehr gut angenommen wird. Hier sind auch bereits fast alle einkalkulierten Plätze vergeben, aber Weidemann überlege schon, eventuell bei weiteren Anmeldungen eine zweite Gruppe aufzumachen. Gestaltet wird dieses Angebot von HKS-Studentinnen aus der Kunsttherapie. "Königskinder" lautet der Titel der Veranstaltung für Kinder von sechs bis zehn Jahren. "Wir wollen mit den Kindern ein eigenes Königreich erschaffen", kündigt eine der Studentinnen an.

Weidemann selbst bietet einen Workshop zur experimentellen Malerei an. Unter dem Motto "Time Out" können die Teilnehmer hierbei verschiedene Maltechniken ausprobieren, sich sozusagen erst einmal an die Materie "herantasten", wie es Weidemann nennt. Nicht selten haben bisherige Workshop-Teilnehmer auch Gefallen an dem Studienangebot der HKS gefunden. Momentan habe man etwa 15 Gasthörer, die je nach Interesse quasi als Hobby zu den Veranstaltungen kommen.

Weiterhin zum Angebot in diesem Sommer zählen Workshops zur freien Holzbildhauerei, zum Tangotanzen und zum Maskenbau und Maskenspiel. Alle Angebote finden zwischen dem 23. und 28. Juli statt. Bei einer Atelierführung am 25. Juli von 14.30 bis 15.30 Uhr haben Teilnehmer zudem die Möglichkeit, die Hochschule zu erkunden. Am Freitag, 27. Juli, präsentieren die Gruppen ab 15 Uhr auf dem Gelände Am Wiestebruch ihre Arbeiten. Dazu sind auch alle interessierten Besucher willkommen.



Eine Übersicht über alle Workshops an der HKS Ottersberg in diesem Sommer mit ausführlichen Beschreibungen und Angaben zu den genauen Zeiten und den Kosten gibt es im Internet unter www.hks-ottersberg.de. Anmeldung bei Ariane Weidemann per E-Mail an aw@hks-ottersberg.de oder per Telefon unter 0 42 05 / 39 49 33.