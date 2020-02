Auf einer Leinwand wurde den anwesenden Bietern das gerade zu versteigernde Objekt mit der Katalognummer angezeigt. (Björn Hake)

Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Selbst nachdem anlässlich der Versteigerung von Antiquitäten, altem Hausrat und Bildern jeglicher Art schon mehrere Stunden ins Land gegangen waren, informierte Auktionator Jörg Steffens am Sonnabend in gleichbleibender Stimmlage über die jeweiligen Gebote und ließ es sich nicht anmerken, ob die Exponate ihm persönlich zusagten oder nicht. Leidenschaftslos und routiniert rief der Profi im Auktionshaus Steinberg einen Artikel nach dem anderen auf. Mehr als 2000 sind es an einem Auktionstag, etwa ein Drittel von ihnen bleibt am Ende erfahrungsgemäß unverkauft.

Porzellan, Glas, Kristall und alter Schmuck waren bereits unter den Hammer gekommen, als am Samstagnachmittag noch Spielzeug, Bücher, Briefmarken, Möbel, Gemälde und Grafiken, Militaria und Werkzeuge in Etelsen darauf warteten, entdeckt, bezahlt und eingepackt zu werden. Alte Röhrenradios, eine Ofenplatte, ein Akkordeon, Kunst und Kurioses belegten Plätze auf und unter den langen Tischen; Möbel aus mehreren Stilrichtungen wurden indes im Nebenraum präsentiert.

Gebote auch übers Internet

Silvia Krassmann gehört dem Unternehmen seit 2013 an. Neben Vorbesichtigungen, die schon am Morgen durchgeführt werden konnten, sei ein Katalog im Internet hinterlegt, über den online aus aller Welt mitgeboten werden könne, informierte die Fachfrau. Über diesen Weg gehen auch eine Vielzahl der Gebote ein. Dass die Erwartungen der Verkäufer nicht immer in Erfüllung gehen würden, gehöre zum Tagesgeschäft. „Sind mehrere Bieter an einem Objekt interessiert, treibt das die Preise nach oben, während gelegentlich für wirklich schöne Dinge deutlich weniger erzielt wird als erwartet“, beschreibt sie das Geschehen. Gleichzeitig ermuntert Krassmann dazu, Keller und Dachböden nach möglichen Schätzen zu durchsuchen. Oft lasse sich dort etwas finden, was der Urlaubskasse zugute komme.

Andreas Vaupel hatte sich eine Bieternummer besorgt und es vor allem auf Radierungen und Grafiken abgesehen. (Björn Hake)

Thomas und Gundula Raguse waren am Sonnabend aus Schneverdingen angereist, um Murano-Glas und Büsten für den persönlichen Bedarf zu kaufen. Relativ schnell waren sie fündig geworden: Mozart und Beethoven, kunstvoll aus Gips gefertigt, werden zukünftig einen Platz im heimischen Regal finden. Zudem können Frühlingsblumen nun in den erworbenen bunten Vasen blühen, deren Herkunft nicht zwingend der berühmten italienischen Insel Murano zugerechnet werden muss. 408 Euro ließ das Paar insgesamt in Steinberg.

Andreas Vaupel kann sich indes für „Altpapier“ begeistern. So bezeichnet der Sammler Radierungen und Grafiken, für dessen Kauf er nach Steinberg gekommen war. Nebenbei hatte er einen Elefanten aus Elfenbein ins Auge gefasst, den er günstig zu ergattern hoffte. „Zu teuer“, befand der Mann aus Bremen aber letztlich. Denn das Objekt seiner Begierde hätte ihn 300 Euro kosten sollen.

Ingrid Hense war nicht zum Mitbieten aus Achim gekommen, sondern um einen Käufer für ihre neo-barocke Sitzgarnitur zu finden. (Björn Hake)

Nicht kaufen, sondern verkaufen. Mit diesem Ziel hatte sich Ingrid Hense auf den Weg nach Steinberg gemacht. Leider hatte sich die neo-barocke Sitzgarnitur, die sie bereits im Dezember eingeliefert hatte, während der letzten Auktion nicht verkaufen lassen. Nun bot die Achimerin die Stücke, in deren Renovierung sie bereits einen vierstelligen Betrag investiert habe, erneut an. Wenig Mut gemacht haben dürften ihr jedoch die Aussagen mehrerer Experten, die antike Möbel als kaum noch verkäuflich bezeichneten. Ein Beispiel am Sonnabend: Das Mindestgebot in Höhe von 50 Euro, das für eine englische Standuhr aus dem 19. Jahrhundert festgelegt worden war, unterstrich die negativen Einschätzungen.

Krassmann weiß, was zurzeit im Trend liegt. Alter Schmuck gehöre unbedingt dazu, Teak, Meissner-Porzellan, Retro-Lampen und -Stühle. Was am Ende für die einzelnen Stücke erzielt werde, sei jedoch nie vorhersehbar – zu schnell änderten sich die Vorlieben der Kunden, von denen während des ganzen Tages immer mehr als 50 im Saal waren.