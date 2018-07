Der Weltenbummler aus Amerika Bobbo Byrnes unterhielt das Publikum mit einer Mischung aus Country, Folk, Blues und Singer-Songwriter-Pop (Björn Hake)

Achim. Im Rahmen der Konzertreihe „Songs & Whispers“ ist der US-amerikanische Musiker Bobbo Byrnes am Mittwochabend in Achim aufgetreten. Im gut besuchten Biergarten der Alten Feuerwache am Bibliotheksplatz fand seine „Mini Open Air“-Darbietung statt. Byrnes ist Mitglied in den Bandprojekten „The Fallen Stars“ und „Riddle & The Stars“, in Achim war er jedoch als Solokünstler zu erleben.

Mit Akustikgitarre und leicht näselnder Stimme präsentierte er Lieder aus seinen Alben „Pacific Coast Skyline“, „Motel Americana“ und „Two Sides to This Town“. Byrnes verortet sich selbst in der Musikrichtung Americana, einer Mischung aus Country, Folk, Blues und Singer-Songwriter-Pop. Entsprechend unaufdringlich und laid-back war seine Performance. Wie auch bei seiner Band „The Fallen Stars“ geht es bei Byrnes' eigenen Songs über abgelegene Orte, kaputte Beziehungen und der Flucht von Zuhause mit musikalischen Anleihen bei Bruce Springsteen, Steve Earle und Gram Parsons. Eine bessere Welt wünschte sich Byrnes, dessen Stimme entfernt an John Mayer erinnerte, in Songs wie „Jealous Kind“ und „Angelia“. „Heart like Mine“ hatte die Straßen zum Thema, die ihn als „bekennende Rampensau“ von Show zu Show führen.

150 Shows pro Jahr

Nach eigenen Angaben spielt Byrnes um die 150 Shows pro Jahr und befindet sich bereits auf seiner sechsten Deutschland-Tournee; in der US-Presse wurde er auch mal als „am härtesten arbeitender Musiker in der Americana-Community“ bezeichnet. In Achim lieferte er auf der Gitarre solide Handwerksarbeit mit altbewährten Akkorden und Rhythmen ab, stimmlich war bei den Upbeat-Songs noch etwas Luft nach oben. Am besten klang der Wandermusiker aus Massachusetts bei langsameren Stücken: Die Balladen „Dam“ und „Millsboro“ sang Byrnes mit viel Gefühl und sorgte mit Klängen aus dem Effektgerät für eine stimmige Atmosphäre, als er einzelne Akkorde als Soundteppich wabern ließ. Seine dezenten Ansagen auf Englisch verliehen dem Auftritt in der Achimer Fußgängerzone ein internationales Flair.

Insgesamt bot Byrnes in der Feuerwache gefällige Musik an einem lauen Sommerabend bei freiem Eintritt. Wer sich im Biergarten zum gemütlichen Plausch mit Freunden traf, konnte sich über die zurückhaltende Hintergrundmusik freuen. Byrnes' nächste Station auf seiner Deutschland-Tour ist das Syker Vorwerk – Zentrum für zeitgenössische Kunst, wo er am 6. Juli um 19 Uhr einen gemeinsames Konzert mit dem Singer-Songwriter Nico Rivers gibt. In Europa ist der Weltenbummler noch bis zum 5. August unterwegs. Anschließend tourt er bis Oktober durch die USA und im Dezember durch Australien.

Auch weiterhin steht in der Alten Feuerwache der erste Mittwoch im Monat im Zeichen der Livemusik. Für den 1. August wurde mit Roughiness ein Trio aus der Region mit deutschsprachigen Songs zwischen Soul, Hip Hop, Rock und Blues angekündigt.