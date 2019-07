Axel Fischer steht als Schlager- und Partysänger quasi das ganze Jahr in Deutschland und im Ausland auf der Bühne. (Nadine Dilly)

Der „Schlager-Weltrekordhalter“ kommt nach Völkersen. Mit diesem Titel wirbt Axel Fischer in jedem Fall selbst für sich. Denn sein Partyhit „Amsterdam“ hielt sich einst mehr als 200 Wochen am Stück in den DJ-Charts – das sei sonst noch keinem Schlagersong gelungen. Natürlich wird der 37-Jährige auch dieses Lied im Gepäck haben, wenn er an diesem Sonnabend, 20. Juli, ab 21 Uhr im Rahmen des Schützenfestes in der Festscheune bei der Gaststätte Grashoff's auftreten wird.

Bekannt wurde Fischer einer breiteren Öffentlichkeit 2005 zunächst als Hauptdarsteller der TV-Soap „Abschlussklasse“. Nach ersten kleineren musikalischen Erfolgen im Bereich der Schlager- und Partyszene gelang ihm 2008 mit dem bereits erwähnten Lied „Amsterdam“ der Durchbruch. Der Song, der an den Partyhochburgen rauf und runter gespielt wurde, hielt sich auch insgesamt 31 Wochen in den offiziellen Media-Control-Charts. Außerdem schaffte das Musikvideo zu „Amsterdam“ etwas, was vorher kein anderes Schlager-Musikvideo geschafft hatte: mehr als zehn Millionen Aufrufe beim Portal Youtube. Inzwischen sind noch einmal mehr als sechs Millionen weitere dazugekommen.

Im Fernsehen war Fischer in den vergangenen Jahren bei zahlreichen Musikformaten zu sehen, unter anderem im Fernsehgarten oder beim Sommerfest der Volksmusik. Bereits viermal trat er auch bei der großen Silvestershow am Brandburger Tor in Berlin auf. Als Partysänger ist er zudem quasi das ganze Jahr in Deutschland und im Ausland unterwegs – natürlich auch am Ballermann auf Mallorca. Seine dortige Beliebtheit spiegelt sich etwa in bereits fünf gewonnenen Ballermann-Awards wieder – dem „Grammy der Partyszene“ wie ihn Fischer nennt. Hinzu kommen als Auszeichnungen unter anderem das goldene Mikrofon der „Neuen Hitparade“ von RTL2 oder der Award der offiziellen DJ-Hitparade. Sein aktueller Hit heißt „Norderney“, mit dem er hofft, wieder an die Erfolge von „Amsterdam“ anknüpfen zu können.

Bevor Fischer am Sonnabendabend auf der Bühne stehen wird und gefeiert werden kann, stehen bei den Völkser Schützen aber einige Schießwettbewerbe auf dem Programm. So werden am Nachmittag die Könige der Schüler- und Jungschützenabteilung, der König der Könige und der Vereinsmeister am Schießstand ermittelt. Am Sonntag geht es um 13 Uhr mit dem Antreten bei Grashoff's weiter, um die amtierenden Schützenkönige abzuholen. Im Laufe des Tages erfolgen die ersten Proklamationen, bevor gegen 20 Uhr in der Festscheune der „Große Festball“ mit der Tanzband Top Secret stattfindet. Der Eintritt ist frei.

Lange Erholung gibt es nach der zweiten Partynacht beim mitgliederstärksten Schützenverein im Landkreis Verden jedoch nicht. Am Sonntag beginnt in der Festscheune bereits um 9 Uhr das Katerfrühstück. Nachdem gegen 10 Uhr der König der Könige bekannt gegeben wurde und die Ehrung der Jubilare und Vereinsmeister erfolgt ist, wird am Schießstand die Königswürde ausgeschossen. Die Proklamation ist dann für 14.30 Uhr angesetzt. Nachdem beim Kindertanz am Nachmittag zunächst der Nachwuchs an der Reihe ist, sind ab 20 Uhr beim Königsball die Erwachsenen gefragt, die Tanzfläche zu entern. Für Musik sorgt wieder Top Secret, erneut ist der Eintritt frei.