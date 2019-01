Zum zweiten Mal fand der Tag der Ausbildungsbetriebe an der Gudewill-Schule statt. Hier steht die Firma Rogowski Rede und Antwort. (Hake)

In der Gudewill-Schule in Thedinghausen stand am Dienstag in manchen Klassen nicht der klassische Unterricht auf dem Stundenplan. Betriebe aus der Samtgemeinde waren zu Gast und stellten den 8. und 9. Schuljahrgängen sich selbst sowie ihre Ausbildungsberufe vor. Grund dafür war der Tag der Ausbildungsbetriebe, der nun zum zweiten Mal an der Schule veranstaltet wurde. „Die Premiere im vergangenen Jahr ist sehr gut verlaufen. Wir haben noch an der einen oder anderen Stellschraube gedreht, um das Ergebnis zu optimieren“, sagte Lehrer Andreas Haulick, der das Event zusammen mit der an der Schule tätigen Sozialarbeiterin Sandra Linge und Frank Bielefeld von der Samtgemeinde organisiert hat.

Dass solch eine Veranstaltung Früchte trägt und auch bei den Betrieben gut ankommt, zeigt sich allein schon daran, dass im Vergleich zu 2018 gleich fünf Unternehmen mehr in die Gudewill-Schule gekommen waren. „Das Feedback von den Betrieben war im vergangenen Jahr sehr positiv. Es konnten viele Praktika vergeben werden und in einigen Fällen hat es sogar für einen Ausbildungsplatz gereicht. Das ist sicherlich nicht nur dieser Veranstaltung zuzuschreiben, hat aber vielleicht geholfen“, sagte Haulick.

Tag im Unterricht vorbereitet

Der Tag wurde natürlich im Vorfeld im Unterricht vorbereitet. „Die Schülerinnen und Schüler konnten sich aussuchen, welche Betriebe sie genauer kennenlernen möchten“, sagte Haulick. „Es ist wichtig, dass man sich von den Betrieben ein Feedback holt, mit den Unternehmen in Kontakt kommt und vielleicht hier schon die Weichen stellt, um einen Ausbildungsplatz zu bekommen.“

Die 17 Betriebe standen den Schülerinnen und Schülern in jeweils drei Durchgängen zwischen 30 bis 45 Minuten zur Verfügung. In dieser Zeit wurden das Unternehmen, die angebotenen Ausbildungsberufe und die Weiterbildungsmöglichkeiten vorgestellt. Mittendrin im Geschehen war der 15-Jährige Jean aus Blender. Er hatte sich im Vorfeld unter anderem das Autohaus Rudorff aus Emtinghausen rausgesucht. Vorgestellt wurde hier unter anderem der Beruf Kfz-Mechatroniker. „Das war schon sehr interessant und lehrreich. Wir mussten selbst defekte Zündkerzen erkennen und aussortieren“, erzählte der Schüler, der sich eine Ausbildung in diesem Bereich sehr gut vorstellen kann.

Ebenfalls mit einem guten Gefühl ging die 16-jährige Nehle aus Thedinghausen aus der Veranstaltung. Sie hatte unter anderem die Stiftung Waldheim besucht und sich über die duale Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin informiert. „Ich habe in der Zeit wirklich viel über den Beruf erfahren, das war sehr hilfreich für mich“, sagte sie.

Samtgemeinde beteiligt sich

Die 16-jährige Schülerin hatte auch schon im vergangenen Jahr am Tag der Ausbildungsbetriebe teilgenommen. „Solche Veranstaltungen sind schon sehr wichtig, gerade dann, wenn man sich bei der Berufswahl noch nicht ganz so sicher ist.“ Sie könne sich sehr gut eine Zukunft im sozialen Bereich vorstellen. Deswegen hatte sie sich an diesem Tag auch schon bei der Samtgemeinde, die ebenfalls über Ausbildungsberufe informierte, schlaugemacht. In diesem Fall ging es um den Beruf der Erzieherin.

Ebenfalls in der Gudewill-Schule vertreten waren folgende Unternehmen: Rogowski Haus- und Gebäudetechnik, Baalk Backbord, Ewitherm Holzbau, Volksbank Aller-Weser, Dachdecker Tepper, Kanzlei Berthold von Hollen, Haus in der Bürgerei, Induflex Sondermaschinenbau, Grieme Haustechnik, Kreissparkasse Verden, Werder Wichtel, Edeka-Center Kirchhoff, Maaß-Kraftfahrzeuge sowie Elektro Knief.

Geht es nach Lehrer Andreas Haulick, so sollte der Tag der Betriebe auch in den kommenden Jahren stattfinden. „Bei der Suche nach einer Ausbildung kann dieses Angebot ein ganz wichtiger Baustein sein“, ist er sich sicher.