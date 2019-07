Die Kinder der Klasse 1b der Grundschule Bassen haben gemeinsam mit den Wühlmäusen auch einen kleinen Kräutergarten angelegt, der möglichst viele Insekten anlocken soll. (Jonas Kako)

An der Grundschule Sagehorn haben die Oytener Wühlmäuse mit einer Schulklasse bereits vor einigen Wochen ein Naturschutzprojekt in die Wege geleitet, als eine Wildblumenwiese im Außengelände angelegt worden war. Das hat auch die Grundschule Bassen auf den Plan gerufen und so brachten die umtriebigen Senioren auf dem dortigen Schulgelände ebenfalls die vom Landkreis Verden gesponserte Saatmischung in den Boden ein. Doch damit nicht genug. Mithilfe der Schüler der Klasse 1b wurde zudem direkt vor die Fläche, auf der spätestens im kommenden Jahr die Wildblumen blühen sollen, eine Kräuterschnecke angelegt. Denn auch Thymian, Schnittlauch und Co. ziehen Insekten an. Ermöglicht hatte den Bau dieses kleinen Kräutergartens der Förderverein der Schule mit einer Spende von 500 Euro. Ein Teil davon wurde auch für einen Sprenger und Schlauch verwendet, um die Wildblumenwiese bewässern zu können.

Und bei Blühstreifen und Kräutergarten soll es auf der Fläche im hinteren Teil des Schulgeländes nicht bleiben, wie Lehrer Ralph Spill erzählt. Insektenfreundliche Büsche sollen noch gepflanzt und ein Bienenhotel auf dem Areal aufgebaut werden. „Ein Ort, wo sich Insekten wohlfühlen sollen“, fasst Spill zusammen, der die Wichtigkeit, Lebensraum für die Tiere zu schaffen, natürlich mit den Schülern auch im Unterricht behandelt hat. Die Aufgabe der Kinder wird es künftig sein, bei der Pflege mitzuhelfen.