Trotz seines jungen Alters zog der Pianist Fabian Müller das Publikum vom ersten Moment an in seinen Bann. (Karsten Klama)

Wenn er das Podest betritt, wirkt er bei­nahe wie ein Abiturient; bescheiden, fast ein wenig schüchtern nimmt er seinen Applaus entgegen. Doch sowie Fabian Müller die Tasten anschlägt, hört man den Meister. Mit selbstverständlicher Leichtigkeit präsentiert er technische und dynamische Perfektion. Tiefe und Brillanz seiner Farben werden von intu­itiver stilistischer Zielsicherheit beglei­tet, wie man sie bei einem 28-Jährigen kaum erwarten darf.

Das Programm für das Abschlusskonzert der Reihe „Klassik im Schloss“ überzeugte ebenso wie dessen Interpret. Die Gegen­überstellung früher und sehr später Werke von Johannes Brahms zeigte dem Publikum eindrucksvoll die Entwicklung vom „Jungen Wilden“ voller Visionen zum abgeklärten Meister entsagungs­voller Weisheit. Die „Vier Balladen“ op. 10 entstanden im Jahr 1852, die „Inter­mezzi“ op. 117 stammen aus dem Jahr 1890, und er selbst bezeichnete sie als „Wiegenlieder meiner Schmerzen“. Zwischen Beethovens „Bagatellen“ op.33 und der 1805 fertig gestellten Kla­viersonate Nr. 23 in f-Moll „Appassio­nata“ lägen dagegen nur vier Jahre, er­läuterte Johannes Mnich, musikalischer Leiter der „Klassik im Schloss“, und dennoch sei hier überdeutlich die Zäsur zu erkennen, an der sich aus jungem, leidenschaftlichem Schöpferdrang der monumentale Genius entwickelt, der, so Mnich, „die Musik neu erfand“.

Die vier Balladen sind durch große Va­riationsbreite der Empfindung geprägt. Die erste des Zyklus‘, Herders düsterer Ballade „Edward“ nachempfunden, malte dessen bedrängende Seelennot, und nach einer gewaltigen dynamischen Steigerung bis zum Wahnsinn hörte man das beinahe zusammenbrechende, gegen den Rhythmus pochende Herz. Innerlich und sehnsüchtig, dann im Mittelteil ge­radezu grob auffahrend war die zweite, in plötzlich aufbrandender atemloser Dramatik und ihrem ebenso spontanen Abebben die dritte Ballade gestaltet. Eindrucksvoll verstand es Müller, den tastenden und fragenden Gestus des ge­radezu visionären vierten Stückes her­auszuarbeiten, so dass es mit seinen harmonisch changierenden, sich überla­gernden Achtel- und Triolenbewegun­gen unglaublich modern, ja geradezu impressionistisch wirkte.

Beethovens „Bagatellen“ präsentierten sich verspielt, übermütig bis zum Bur­lesken und mit bereits romantisch an­mutendem Überschwang, und Müller konnte hier in Phrasierung und raffi­nierter Akzentuierung bestimmter De­tails seine fein dosierten eigenen Marken setzen. Am Ende der bis zur Verwegen­heit ausgelassenen siebten Bagatelle gab es Bravo-Rufe aus dem Publikum.

Nach der Pause konnte der junge Meis­terpianist dann ernstere, dunkle und in­trovertierte Register zur Geltung brin­gen. Auch jetzt verriet sein Mienenspiel nichts als äußerste Konzentration. Ideal traf er Brahms‘ in sich gekehrten, von sublimiertem Schmerz brennenden Ton­fall. Und so wurden die drei „Intermezzi“, die, so Mnich, in ihrem Wesen tief ro­mantische „Lieder ohne Worte“ sind, zu einem besonders kostbaren Moment, und mit Händen war zu greifen, wie sehr sie das Publikum bewegten. Nur die Intensität des musikalischen Ausdrucks ließ erkennen, dass sich der wesentliche Teil der „pianistischen Ar­beit“ im Inneren abspielte – ein höchst erwünschter Kontrast zu der zwar tech­nisch stets makellosen, doch musikalisch oft sehr sterilen, hingegen reichlich exaltiert dargebotenen „globalisierten“ Tastenkunst, die derzeit den Markt flu­tet.

Johannes Mnich stellte die „Appassio­nata“ op. 57 als „eine der herausra­gendsten Klaviersonaten überhaupt“ vor: Sie sei ein Gradmesser für Pianisten und zeige, ob man es mit Beethoven auf­nehmen könne. Und das konnte Müller. Mit atemberaubender Virtuosität und Klang­brillanz machte er im Kopfsatz jeden einzelnen Ton hörbar und wob ihn zugleich in ein aufrüttelndes und fes­selndes Ganzes. Das Andante gestaltete er mit sehr gutem Tempo und großer Geschlossenheit, indem er die Variationen nicht voneinander absetzte, sondern sie kunstvoll aneinander flocht und mit unnachahmlicher Poesie aus­klingen ließ. Nach dem attacca anschließenden fantastischen Finale voll Feuer und wunderbar intelli­genter Dynamik und Phrasierung spran­gen viele Zuhörer vor Begeisterung von ihren Sitzen auf. Müller ver­sprach nun eine „Zugabe mit deutlich weniger Noten“ und spielte die freche „Pantomime“ des 1926 geborenen Un­garn György Kurtág: ein Stück, dessen Name Programm und somit gänzlich lautlos ist. Nach diesem Spaß verabschiedete sich der sympathi­sche junge Meister mit einer zärtlichen Interpretation des Brahms-Wiegen­liedes von seinem hingerissenen Publikum.