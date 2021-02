Kirsten Winkelmann mit ihrem neuesten Roman "Der Speersohn", dessen zweiter Teil bereits in wenigen Monaten erscheinen soll. (Björn Hake)

Die Veröffentlichung ihres letzten neuen Buches liegt bereits einige Jahre zurück. Das war 2015. Doch das bedeutet nicht, dass Autorin Kirsten Winkelmann seitdem nicht fleißig gewesen ist. Ganz im Gegenteil: Die Langwedelerin hat sich mit einem historischen Roman einem neuen Genre gewidmet, und das kostete nun einmal viel Zeit. „Zwei Jahre habe ich erst einmal nur recherchiert, bevor ich den ersten Satz geschrieben hab. Und dann ging das Recherchieren eigentlich erst so richtig los“, erzählt sie. Denn erst beim Schreiben sei ihr klar geworden, was für die Geschichte noch alles an Informationen fehlt. So habe der Schreibprozess dann noch einmal rund zwei Jahre gedauert und auch bis zur Veröffentlichung verging noch einmal in etwa die gleiche Zeit. Doch all die Schufterei hat sich gelohnt: Seit wenigen Tagen ist ihr Buch „Der Speersohn“ nun auf dem Markt.

Den Genrewechsel hatte die 51-Jährige schon länger angepeilt. „Ich hatte das schon immer mal im Hinterkopf“, sagt sie. Aber lange habe ihr, als sie noch nebenher einen Job hatte und ihre vier inzwischen erwachsenden Kinder noch jünger gewesen sind, schlichtweg die Zeit dafür gefehlt. Die Handlung ihres nun erschienenen Romans spielt in der Zeit kurz nach der christlichen Zeitenwende. Der Hauptprotagonist ist Garlef, der Sohn eines germanischen Dorfoberhauptes, der, obwohl seit Name „Speersohn“ bedeutet, anders als von ihm gefordert, nicht das geringste Interesse an Waffen und der Kampfeskunst hegt. Als sein Vater siegreich von der Varusschlacht zurückkehrt, bringt er einen römischen Sklaven mit nach Hause, der bald zu Garlefs engster Bezugsperson wird – was jedoch im krassen Gegensatz zu den Werten des Dorfes steht. Es wird nicht der letzte innere Konflikt von Garlef bleiben. Nach einer erneuten Schlacht, die für die Germanen verloren geht, landet er letztlich wider Willen als Gladiator in Rom, wo er sich in die eigensinnige Senatorentochter Mina verliebt.

Brückenschlag hergestellt

Dass sich Winkelmann ausgerechnet für diese Zeit vor rund 2000 Jahren entschieden hat, ist kein Zufall. Als gläubige Christin beschäftige sie sich mit dieser Epoche ohnehin ausführlich. Für sie markiert sie einen Schnitt in der Gesellschaftsordnung. „Allein durch Jesus Christus und den christlichen Glauben gibt es eine komplette Veränderung unserer Gesellschaft.“ Was ihr bei Veröffentlichungen über diesen Zeitraum bisher gefehlt habe, sei der Brückenschlag von der hiesigen Gegend in das Römische Reich dieser Zeit gewesen. „Den versuche ich herzustellen, in dem die Handlung hier in unserer Region beginnt und dann über Rom bis nach Jerusalem führt“, erzählt die Autorin. Nach Jerusalem geht es für den Hauptprotagonisten im Übrigen erst im zweiten Teil. Zweiter Teil? Ja, der ist auch schon fertig und wird im Sommer erscheinen.

Die Veröffentlichung zweier Teile in so kurzer Zeit hat einen einfachen Grund. Der erste Entwurf ihrer Geschichte war rund 1400 Seiten lang. „Das ging natürlich hinten und vorne nicht, daher wurde er extrem gekürzt“, sagt Winkelmann. Aber auch diese etwa 700 Seiten lange Version wollte sie aufgrund der Länge nicht als einen Roman veröffentlichen und teilte sie kurzerhand in zwei Teile. Weitere Fortsetzungsbände über den Speersohn sind derweil auch nicht ausgeschlossen.

Nun wolle die Langwedelerin aber erst einmal abwarten, wie ihr erster historischer Roman so bei den Lesern ankommt. Bisher hatte sie ab 2003 nur zeitgenössische Romane veröffentlicht und sich damit eine kleine Fangemeinde aufgebaut. Für ihre Autorentätigkeit hat sich Winkelmann die Messlatte schon immer selbst sehr hochgelegt. „Mein Hauptanspruch ist es, dem Fernsehen Konkurrenz zu machen“, formuliert sie selbstbewusst. Schließlich könne man beim Lesen viel besser in die Handlung eintauchen, als es beim Fernsehen der Fall sei. „Ich möchte, dass mein Buch die Leute um den Schlaf bringt – dass sie nicht mehr aufhören können zu lesen.“

Um noch mehr bei einer Buchveröffentlichung aktiv mitgestalten zu können, hatte sich Winkelmann für ihr neuestes Werk dazu entschieden, den Verlag zu wechseln. Denn es habe sie unglücklich gemacht, etwa kaum Einfluss auf den Titel oder das Cover nehmen zu können. Für „Der Speersohn“ gibt es nun eine Co-Produktion zwischen dem Brunnen-Verlag und einem von ihr selbst gegründeten Verlag, was ihr zwar mehr Arbeit, aber auch deutlich mehr Mitspracherecht beschert habe.

Täglich am Schreiben

Quasi täglich arbeitet Winkelmann an ihren Geschichten. „Aber ich habe längst nicht die Zeit, die ich gerne hätte“, sagt sie. Oft komme sie nur eineinhalb bis zwei Stunden am Tag dazu, sich der Autorentätigkeit zu widmen, bevor sie sich wieder anderen Dingen zuwenden müsse. So ist die 51-Jährige unter anderem auch sehr aktiv in ihrer Gemeinde. Trotz ihres Glaubens und auch des davon geprägten Ansatzes für ihr aktuelles Buch, will sie betont haben, dass man nicht gläubig sein muss, um an ihrem Roman gefallen zu finden. „Es ist ein Abenteuerroman, der sehr viele Elemente vereint“, fasst Winkelmann zusammen.



Der Roman „Der Speersohn“ kann über die ISBN-Nummer 978-3-7655-2118-8 bestellt werden. Vorrätig verfügbar ist er aktuell laut Autorin Kirsten Winkelmann in Langwedel bei Edeka Redling und der Buchhandlung Rohrberg sowie in Verden bei Heine.