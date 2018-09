Ein Projekt mit langer Anlaufzeit: So präsentiert sich die Achimer Marktpassage 20 Jahre nach ihrer Erbauung. (FOCKE STRANGMANN)

Der Kreis schließt sich. Zur Eröffnung der Achimer Marktpassage am 30. September 1998 ist seinerzeit ein Clown aufgetreten. Nun sind 20 Jahre vergangenen und zum runden Geburtstag treten jetzt sogar zwei Clowns auf: Sie werden während der Feierlichkeiten rund um das 20-jährige Bestehen für gute Laune sorgen. Sie stellen einen der Programmpunkte dar, die sich das Immobilien- und Facilitymanagement Wallhaus mit Geschäftsführerin Annika Reineberg und die in der Marktpassage ansässigen Läden überlegt haben. Allerdings wird es am 30. September keine Sonntagsöffnung geben: Gefeiert wird am Freitag, 28. September, und am Sonnabend, 29. September.

„Die Passage selbst wurde im Laufe ihres Bestehens den Wandelungen der Zeit stetig angepasst und modernisiert“, sagt Annika Reineberg. So seien aus den damals kleineren Mieteinheiten größere, zusammenhängende Läden entstanden. Zuletzt wurde die öffentliche Toilette mit einem Zugang von der Passage ausgestattet. Auch die Apotheke wurde äußerlich auf Vordermann gebracht. Die Verkaufsfläche der Marktpassage umfasst 3800 Quadratmeter, darüber befinden sich rund 30 Wohnungen und Büroflächen. Aus einem Büro sollen nun zwei Wohnungen entstehen.

Seit dem Sommer 2017 gehört das Gebäude der Kommanditgesellschaft (KG) Marktpassage Achim. Die hatte erklärt, dass Rossmann mehr Fläche bekommen und die Marktpassage in Richtung Bibliotheksplatz um ein großes Vordach erweitert werden soll, um die Apotheke besser anzubinden. Dazu sind noch keine genauen Pläne bekannt. Auch die von Bürgermeister Rainer Ditzfeld ins Spiel gebrachte spätere Verbindung der Marktpassage mit den jetzigen, bald leer stehenden Räumen der Kreissparkasse, ist alles andere als spruchreif.

Der Bau der Marktpassage, den die Bremer Unternehmensgruppe Zechbau realisiert hat, kostete rund 25 Millionen Mark. Zur Bauherrengemeinschaft Am Schmiedeberg GbR gehört auch die Kreissparkasse Verden. Ihre Filiale in Achim hatte einen direkten Zugang vom Parkdeck des Neubaus sowie 21 Stellflächen für ihre Kunden erhalten. Zur Eröffnung der Marktpassage sagte damals Bürgermeister Christoph Rippich: „Die Eröffnung des Einkaufszentrums ist wohl der wichtigste Schritt im Rahmen der Stadtsanierung und damit der Schaffung eines attraktiven Zentrums. Es ergänzt das Angebot in Achim wesentlich.“ Der frühere Baudezernent Frank Pantel sagte: „Schon jetzt hat das Einkaufszentrum Zugkraft für die Innenstadtentwicklung entfaltet, ohne dieses Vorhaben wären die anderen Projekte in der Herbergstraße und Obernstraße wohl kaum möglich gewesen.“ Und die damalige Wirtschaftsförderin Erika Becker erklärte unserer Zeitung einst: „Für mich ist die Eröffnung der Marktpassage eine wichtige Weichenstellung für die weitere Entwicklung des Achimer Einzelhandels. Er ist in einer schwierigen Wettbewerbssituation zwischen Dodenhof und Weserpark.“

Langer und steiniger Weg

Der Weg zum neuen Hoffnungsträger in der Innenstadt indes war lang und steinig. Fast zehn Jahre dauerte es bis zur Verwirklichung der Marktpassage. Der Schmiedeberg war zunächst während der Innenstadtsanierung freigehalten und nicht bebaut worden. Dieses Filetstück in der Stadtmitte war von Anfang an für ein Kaufhaus bestimmt – der Achimer Traum. 1989 begann die Suche nach einem Investor. Es gab zahlreiche Interessenten, auch Rudi Assauer, der bekannte Ex-Fußballmanager, gehörte dazu. Aber: Sogar mehrere Unternehmen sagten zu und sprangen dann doch wieder ab. So blieb der Schmiedeberg ein Parkplatz oder auch einfach nur: eine hässliche Pfützenfläche mitten in der City.

Die Achimer Politik verlor die Geduld, aber kurz nachdem die Wählergemeinschaft Achim 1996 den Antrag gestellt hatte, dass die Verwaltung Alternativen zum Kaufhaus entwickeln und einen städtebaulichen Wettbewerb anschieben soll, präsentierten Baudezernent und Wirtschaftsförderin einen neuen Investor: die Zechbau aus Bremen. Ihr Gesellschafter nahm den Begriff Kaufhaus aber nie in den Mund, was die Achimer Kommunalpolitik jedoch gar nicht registrierte. Der Investor sprach immer von einem Vollsortimenter, der auf dem Schmiedeberg angesiedelt werden soll. Darunter verstanden die Achimer eben ein Kaufhaus. Als schließlich die Konzeptänderung mit dem Supermarkt den Fraktionen und Bürgern so richtig bewusst wurde, wurde nur ganz kurz laut protestiert. Zu groß war die Freude und Hoffnung in Bezug auf den lang ersehnten Magneten für die Innenstadt.

Für diesen konnten auch die übrigen Steine aus dem Weg geräumt werden: Die Volksbank zog weg und baute an der Achimer Brückenstraße neu, das Hotel Stadt Bremen wurde an Zechbau verkauft und der Investor erzielte eine Einigung mit der Kreissparkasse wegen der Kundenparkplätze und dem Zuwegungsrecht. Im April 1997 begannen die Bauarbeiten ohne Tamtam. Es gab nicht mal eine feierliche Grundsteinlegung.

Zur Sache

Die Geburtstagsfeier der Marktpassage

Insbesondere die Kinder sollen auf ihre Kosten kommen: So wird es vor der Passage eine Hüpfburg geben, außerdem können sich die Jüngsten schminken und mit Glitzertattoos verschönern lassen. „Ein Ballonkünstler ist da und es wird weitere Überraschungen geben“, verspricht Annika Reineberg. Die Aktionen sollen am Freitag in der Zeit von 11 bis 18 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 14 Uhr geboten werden. Das zauberhafte Clownsschwesternduo „Muriel und Patrizia“ ist am Freitag von 14 bis 16 Uhr vor Ort und am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr – es tritt beide Male in der Passage auf und soll laut Annika Reineberg „dramatisch-komisch und sehr unterhaltsam“ daherkommen, wenn es von seiner Suche nach der großen Liebe berichtet.

Auch die Geschäfte in der Mall bereiten sich auf dieses besondere Datum vor.Demnach planen sie „attraktive Angebote und Rabatte für ihre Kunden“, die passenden Coupons seien in der Marktpassage erhältlich. Für die Verpflegung sorgt die Bäckerei Baalk Backbord mit ihrem Café in der Passage sowie das Weinkontor St. Kilian vor der Passage – den Achimern bestens bekannt vom Feierabendmarkt.Die von großen Namen wie Rewe, Rossmann, Ernstings oder Hairexpress betriebenen Filialen und die inhabergeführten Familienbetriebe wie Baalk Backbord, Teamsport Philip Lorenz, der Sushi-Laden Mito und die Paulsberg-Apotheke bilden den Mix der Geschäftswelt, die nun seit 20 Jahren in der Marktpassage besteht.