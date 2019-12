Fahrzeuge, die im Bereich der IGS nur mal kurz anhalten, um Schüler abzusetzen, sollen zukünftig der Vergangenheit angehören. Zumindest für zwei Wochen gibt es im Januar für sie in jedem Fall erst einmal kein Durchkommen. (Michael Galian)

Schon seit Jahren betrachtet die Gemeinde Oyten die Verkehrssituation auf der Pestalozzistraße mit Sorgen. Nicht zuletzt durch die steigenden Schülerzahlen an der IGS, ist das Verkehrsaufkommen im Bereich der Schulen und der Kita in den vergangenen Jahren stetig angewachsen. Besonders die sogenannten „Elterntaxis“ zu den Stoßzeiten sorgen immer wieder für Chaos und eine unübersichtliche Lage. Um diese „sehr unbefriedigende Situation“, wie sie Axel Junge von der Gemeindeverwaltung in der Sitzung des Schulausschusses am Dienstagabend nannte, zukünftig zu verbessern, hat sich die Politik einstimmig für einen zweiwöchigen Probebetrieb mit neuen Verkehrsregeln ausgesprochen.

Konkret ist geplant, die Pestalozzistraße in den ersten zwei Wochen nach den Weihnachtsferien in den Zeiten des Schulbeginns und des Schulendes zu sperren. Dafür sorgen Verbotszeichen und Schranken an den Ecken Lindenstraße und Stader Straße. Anwohner sowie Mitarbeiter der Kita und der Schulen erhalten einen provisorischen Ausweis, sodass sie die Straße weiter befahren können. Somit können Eltern ihre Kinder aber nicht mehr direkt zur Kita oder Schule bringen, sondern müssen andernorts halten – etwa auf dem großen Parkplatz an der Stader Straße. Ziel sei es laut Junge so, die „Sicherheit der Fußgänger und Fahrradfahrer zu verbessern“. Zudem wird gehofft, dass sich der Pkw-Verkehr allgemein reduziert und Kinder und Jugendliche den Weg direkt zu Fuß oder per Rad antreten.

Anwohner und Eltern werden umfassend informiert

„Die Polizei hat zugesichert, die Aktion zu begleiten“, kündigte Junge an. Vor Beginn werden alle Anwohner und betroffenen Eltern natürlich noch umfassend informiert. „Worte sind genug gesagt, Taten müssen folgen“, betonte Bürgermeisterin Sandra Röse, dass es Zeit wird, endlich etwas zu unternehmen. Wie schwierig es ist, eine befriedigende und vor allem umsetzbare Lösung für diesen Bereich zu finden, hatte sich in der Vergangenheit gezeigt. Bitte an die Eltern, das Absetzen ihrer Kinder direkt vor den Einrichtungen zu unterlassen, blieben größtenteils ungehört. 2018 war sogar extra ein Verkehrskonzept bei einem Fachbüro in Auftrag gegeben worden, das Lösungsansätze aufzeigen sollte. Jedoch sind alle dort aufgezeigten Ideen nicht oder nur auf lange Sicht realisierbar, wie Junge am Dienstagabend ausführte. Daher wurde das Konzept für den Probebetrieb gemeinsamen mit den Schulleitungen, der Leitung der Kita und Elternvertretern erarbeitet.

Die Idee wurde von den Vertretern des Schulausschusses durchweg begrüßt. „Der Fußweg wird kein Kind überfordern“, befand etwa Volker Schröder (SPD). Und Kai Grönke (CDU) nannte als Ziel, „das Bringen mit dem Auto möglichst unattraktiv zu machen“. Teil des Versuches wird es laut Junge natürlich sein, das Verkehrsverhalten in den zwei Wochen genau zu analysieren. „Es kann sein, dass dieser Feldversuch nicht die endgültige Lösung sein wird“, stellte Röse klar. Wie genau es dann weitergeht, soll nach Auswertung der Ergebnisse des Probebetriebes in Gesprächen mit den Schulleitungen und der Kita und in den politischen Gremien besprochen werden.