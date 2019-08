Die Feuerwehr Langwedel verfügt über einige Fahrzeuge, die beim Tag der offenen Tür natürlich auch von Groß und Klein in Augenschein genommen werden können. (Björn Hake)

Auf eine 125 Jahre lange Historie kann die Feuerwehr Langwedel seit der Gründung im Februar 1894 zurückblicken. Dieses Jubiläum möchten die Brandbekämpfer natürlich auch gebührend feiern. Im Februar fand bereits ein Kommersabend für geladene Gäste statt und im Mai richteten die Mitglieder der Langwedeler Ortswehr den Gemeindefeuerwehrtag aus. Nun sollen auch alle Bürgerinnen und Bürger mitfeiern können. Deshalb veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Langwedel an diesem Sonntag, 18. August, von 10 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür rund um ihr Feuerwehrhaus an der Langwedeler Bahnhofsstraße 9. Dafür wird die Straße im Teilbereich zwischen dem Herrenkamp und der Straße Auf dem Sandberg von 7 bis 20 Uhr für alle Verkehrsteilnehmer vollständig gesperrt.

Die Feuerwehr verspricht den Besuchern zahlreiche Attraktionen, die den Bürgern auch ein Bild davon geben sollen, wie vielfältig die Arbeit der Einsatzkräfte ist. Neben Löschvorführungen und Unfallrettungsübungen präsentiert sich auch die Gruppe „Absturzsicherung“ mit einer Übung in luftiger Höhe. Diese beginnt um 14 Uhr. Demonstrationen „Gasflasche löschen“ sind für 11 und 17 Uhr, „Pkw zerschneiden“ für 13 und 16 Uhr geplant. Eine Feuerwehr-Modenschau findet ab 12 Uhr statt. Für Musik sorgt ab 15 Uhr die FMC Showband Verden. Natürlich stellt die Langwedeler Feuerwehr auch ihre Einsatzfahrzeuge aus, in die Interessierte einen Blick werfen können. Für die Verpflegung ist in Form von Getränken und Speisen gesorgt.

Doch nicht nur beim Feuerwehrhaus wird den Langwedelern am Sonntag Programm geboten. In Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Feuerwehr beteiligt sich der Langwedeler Kulturverein mit einer Ausstellung in der Kleinkunstdiele des Häuslingshauses an diesem Fest. Passenderweise dreht sich diese unter dem Titel „125 Jahre Feuerwehr Langwedel“ um die Historie der Flammenbändiger. „Von der Antike bis zum Dritten Reich und der Neuanfang der Freiwilligen Feuerwehr in Langwedel nach dem Zweiten Weltkrieg werden Entwicklungen des Feuerschutzes und der Brandbekämpfungen skizziert“, kündigt der Verein an.

Ausstellung im Häuslingshaus

Verordnungen zur Vorbeugung von Bränden, die insbesondere im Mittelalter zu verheerenden Zerstörungen geführt haben, werden dargestellt. „Dabei wird Bezug genommen auf große Brände in Langwedel und den Ursprung des sogenannten Lobetages“, heißt es weiter. Die technische Entwicklung der Löschmittel und die Vorgehensweisen bei der Brandbekämpfung werden ebenso Gegenstände der Ausstellung sein. Die Unterordnung der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren unter die Ideologie der Nationalsozialisten und der Neuanfang der Freiwilligen Feuerwehren bilden den Schluss der Ausstellung. Gleichzeitig präsentiert die Feuerwehr historische Fahrzeuge im Garten des Hauses.

Die Ausstellung wird bereits am Sonnabend, 17. August, um 17 Uhr im Langwedeler Häuslingshaus eröffnet. Am 18. August von 11 bis 18 Uhr bietet der Kulturverein neben der Ausstellung auch Flammkuchen mit einem kühlen Getränk für das leibliche Wohl an. Wer an diesem Wochenende verhindert ist, wird den Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr zwar verpassen, die Ausstellung im Häuslingshaus kann aber auch noch am darauffolgenden Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. August, jeweils von 14 bis 18 Uhr in Augenschein genommen werden.