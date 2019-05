Der Imkerverein Verden betreibt im Garten des Daverdener Küsterhauses einige Bienenstöcke, in den Ferien können interessierte Kinder dort viel Wissenswertes rund um die Tiere erfahren. (FOCKE STRANGMANN)

Noch sind es rund acht Wochen bis zum Beginn der Sommerferien, doch der Flecken Langwedel ist mit der Planung des diesjährigen Ferienspaßprogrammes dieses Mal besonders früh dran. Bereits seit Anfang der Woche können sich Kinder für die Veranstaltungen ihrer Wahl anmelden. „In Zusammenarbeit mit vielen örtlichen Vereinen und Organisationen hat der Flecken Langwedel für die Schüler wieder ein sehr buntes, interessantes und abwechslungsreiches Ferienspaßprogramm für die Sommerferien zusammengestellt", lässt Karin Sievers, die sich im Rathaus um die Planung für das Angebot kümmert, wissen. Im Zeitraum vom 2. Juli bis 14. August finden insgesamt 48 Veranstaltungen statt – von A wie Abenteuerturnen bis Z wie Zeltnacht. "Viele bewährte und in der Vergangenheit stark nachgefragte sportliche, kreative, naturnahe und tierisch interessante Aktionen sind zur Freude der Kinder und Jugendlichen wieder dabei", hat Sievers gute Nachrichten.

Doch natürlich sind in diesem Jahr auch wieder einige neue Angebote mit dabei. Die Nindorfer Künstlerin Kathrin Müller-Struß etwa bietet Mädchen und Jungs bei „Dein Sommer – Dein Bild“, die Möglichkeit, sich kreativ auszuleben. Im Gemeindehaus Völkersen kann an einer „Nähwerkstatt“ teilgenommen werden, bei der aus ausrangierten Jeans und anderen alten Stoffen neue trendige Taschen, Einkaufsbeutel, Stirnbänder oder Brot-/Brötchenkörbe genäht werden sollen. Für beide Veranstaltungen gibt es sogar zwei Termine.

Sandburgen und Ritter-Turnier

Premiere feiert beim diesjährigen Ferienspaß zudem der „Nachmittag mit den Küsterhaus-Bienen“ des Imkervereins Verden, bei dem Kinder einen Einblick in das Bienenleben erhalten – Honigkostprobe inklusive. Der TSV Völkersen bietet zudem erstmals eine Abenteuerfahrt zum Zoo Hannover an, der MTV Langwedel lädt ein zum Tanznachmittag, und mit dem Langwedeler Kulturverein können erste Schritte in der Zirkusmanege unternommen werden.

Gleich mit mehreren Angeboten ist wieder der Campingplatz Drosselhof dabei – unter anderem mit einem Kinderfest, einem Ritter-Turnier und einer Meisterschaft im Sandburgenbauen. Pferdefreunde kommen bei den Veranstaltungen des Reit- und Fahrvereins Zauberwald, der Reitgemeinschaft Berkelsmoor und dem Reitverein Alte Aller voll auf ihre Kosten. Wer Schafe lieber mag, der kann diesen beim Angebot der Stiftung Waldheim ganz Nahe kommen, wenn zunächst das dortige Tiergehege erkundet und anschließend mit der Wolle auch kreativ gearbeitet wird. Das DRLG- und Burgbad-Team laden derweil nicht nur zu einer Zeltnacht ins Freibad ein, Kinder können sich dort im Laufe der Ferien immer dienstags auch zum „Junior-Retter“ ausbilden lassen. Einmal mehr bieten zudem die Sport- und Schützenvereine, die Feuerwehren sowie die Kirchengemeinden unterschiedlichste Aktionen an.

Das gesamte Programmheft ist im Internet unter www.unser-ferienprogramm.de/langwedel einsehbar, in diesen Tagen soll es in gedruckter Form mit dem Anmeldebogen auch an den Schulen der Gemeinde verteilt werden. Jedes Kinder kann sich für maximal fünf Ferienspaßaktionen entscheiden. Der Anmeldebogen, der auch im Rathaus ausliegt, muss bis spätestens zum 25. Mai mit Unterschrift der Eltern an den Flecken Langwedel übersandt oder abgeben werden – im Foyer und im ersten Stock des Rathauses sind dafür zwei Boxen aufgestellt. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich.