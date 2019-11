Der Mann wurde festgenommen (Symbolbild). (Björn Hake)

Am späten Montagvormittag nahmen Polizisten in Achim einen 42-Jährigen fest, der verdächtigt wird, kurz zuvor gleich drei Einbruchs- und Diebstahlstaten begangen zu haben. Laut Polizei hatte er zunächst versucht, in ein Einfamilienhaus an der Embser Landstraße einzubrechen.

Nachdem er entdeckt wurde, flüchtete er, um wohl nur einige Grundstücke entfernt aus einer Garage Diebesgut nach draußen zu tragen. Davon ließ er ab und versuchte nun, in ein Einfamilienhaus in der Nähe einzubrechen – dort schnappte ihn die Polizei. Demnach dürfte der Mann für die drei Taten verantwortlich sein. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Gegen den 42-Jährigen wurde bereits am Dienstagnachmittag ein Haftbefehl erlassen. Mögliche Zeugen der Taten werden gebeten, sich unter 0 42 02 / 99 60 zu melden.