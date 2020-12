Die Polizei beschlagnahmte das Auto, das im Sodenmattsee in Bremen-Huchting versenkt werden sollte. (DPA)

Paketdiebe haben erneut zugeschlagen: Nach einem Einbruch in einem Post-Verteilerzentrum in Bremen am Wochenende schlugen sie zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in einem Paketlager an der Industriestraße in Oyten zu. Nach Angaben der Polizei gelangten die Täter über ein Fenster in das Lager, wo sie mehrere Pakete öffneten und weitere Pakete an sich nahmen. Die Täter flüchteten mit einem Postfahrzeug, das sie im Sodenmattsee in Huchting versenken wollten. Dabei blieb das Auto jedoch stecken und wurde von der Feuerwehr geborgen und anschließend von der Bremer Polizei beschlagnahmt. Hinweise zu dem Einbruch im Oytener Gewerbegebiet nimmt die Polizei Achim unter der Rufnummer 04202 / 9960 entgegen. Über die Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren unbekannte Täter in ein Verteilerzentrum der Post eingebrochen. Dort erbeuteten sie Pakete im Wert von 200.000 Euro und flüchteten ebenfalls mit einem Postauto, das später in Delmenhorst aufgefunden wurde.