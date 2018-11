Achim. Ein bislang unbekannter Täter hat sich laut Polizei am Donnerstagvormittag auf unbekanntem Wege Zutritt in eine Wohnung an der Straße Am Werder verschafft. Kurz nach 11 Uhr nahm die anwesende 90-jährige Bewohnerin plötzlich den Fremden in ihrer Wohnung wahr. Beim Zusammentreffen zwischen dem Eindringling und der Seniorin kam die Dame zu Fall. Während die Frau dabei schwere Verletzungen erlitt, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Unklar ist derzeit, ob er mit oder ohne Beute vom Tatort floh. Die Verletzte musste zur Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Der Täter ist männlich, höchstens 35 Jahre alt, schlank und groß, er hat dunkle bis graue Haaren. Er sprach akzentfreies Deutsch und war bekleidet mit einem Parka. Die Beamten des Kriminal- und Ermittlungsdienstes bitten mögliche Zeugen, sich unter Telefon 0 42 02 / 99 60 zu melden.