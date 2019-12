Symbolbild (Björn Hake)

Langfinger sind am Wochenende in einen Glühweinstand auf dem Wintermarkt in Posthausen eingebrochen. Laut Polizeiangaben brachen sie das Vorhängeschloss auf und verschafften sich so Zutritt zu der Hütte. Aus dem Glühweinstand entwendeten die bislang noch unbekannten Täter den Beamten zufolge eine Geldkassette mit Bargeld.