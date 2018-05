Symbolbild (Björn Hake)

Thedinghausen. In das Rathaus in Thedinghausen sind in der Nacht auf Donnerstag unbekannte Täter eingebrochen. Über das derzeit aufgestellte Baugerüst gelangten die Täter ins Obergeschoss, wo sie ein Fenster einschlugen und einstiegen, heißt es im Polizeibericht. Im Rathaus durchwühlten die Täter Schubladen und Schränke. Ob sie Diebesgut erlangten, ist derzeit unklar. Die Einbrecher flüchteten letztlich unerkannt. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten telefonisch unter 0 42 02 / 99 60 entgegen.