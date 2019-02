Im Zeitraum zwischen Heiligabend 2018 und Anfang Februar 2019 ist es im Nordosten von Bayern zu fünf Einbrüchen in Geldinstitute gekommen. Ziel der Kriminellen waren jeweils Geldautomaten. Wie die Polizei nun mitgeteilt hat, stammen die drei Tatverdächtigen in diesen Fällen aus Achim. Der letzte Vorfall ereignete sich demnach am 10. Februar in Oberfranken. Zu diesem Zeitpunkt war die Polizei den Tätern allerdings schon dicht auf den Fersen und konnte sie so mit Spezialeinsatzkräften stoppen, als sie gerade in Richtung Norden unterwegs waren. Im Fahrzeug befanden sich zwei Männer, die Tatbeute aus dem vorangegangenen Einbruch, verschiedenste Tatwerkzeuge und ein Pfefferspray. In enger Zusammenarbeit mit den norddeutschen Polizeikollegen wurde noch am selben Tag ein dritter Tatverdächtiger in Achim festgenommen.

Durchsuchungen in Achim und Langwedel

Im Zuge dieser Festnahme erfolgten auch Durchsuchungen in einem Wohnhaus in Achim und einer Halle in Langwedel. Die Gesamtbeute der drei Männer beläuft sich auf über 380 000 Euro. Den bei den Taten verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf über 135 000 Euro. Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls in fünf Fällen erlassen.