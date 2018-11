Einbrecher waren in Langwedel am Werk. (Björn Hake)

Die Polizei hat nach dem Reformationstag gleich drei Einbrüche in Langwedel aufnehmen müssen. Zwischen Dienstagabend und Donnerstagfrüh brachen unbekannte Täter in eine Firma an der Großen Straße ein. Die Unbekannten hebelten nach Angaben der Beamten ein Fenster des betroffenen Gebäudes auf, das sie nach Wertgegenständen absuchten. Unklar ist, ob die Einbrecher Beute machten, bevor sie unerkannt flohen. In der Nacht auf Donnerstag stiegen Einbrecher zudem in eine Tagespflegeeinrichtung an der Großen Straße ein. Hier erbeuteten die Diebe Bargeld. In Daverden brachen die Einbrecher zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen ein Fenster einer Tierarztpraxis an der Straße Neddendörp auf. Hier fanden die Täter eine geringe Menge Bargeld. Hinweise zu den Tätern liegen der Polizei nach eigenen Angaben nicht vor. Der Zentrale Kriminaldienst hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise möglicher Zeugen werden unter 0 42 31 / 80 60 entgegengenommen.