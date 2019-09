Der Achimer Polizei sind am Mittwochmorgen gleich drei Einbrüche in der Gemeinde Oyten und im Flecken Ottersberg aus der vorherigen Nacht gemeldet worden. Die Ermittler schließen aufgrund der örtlichen und zeitlichen Komponente einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht aus und suchen nach Zeugen, die in Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Apotheken sind das Ziel

An der Hauptstraße in Oyten zerstörten die Täter mit einem Feldstein die Verglasung eines Fensters, griffen durch das Loch ins Innere und verschafften sich so Zugang zu den Räumen einer Apotheke. Das Wechselgeld aus der Kasse nahmen sie mit. Auch ein Sparschwein samt Inhalt fehlt. In Fischerhude warfen Unbekannte laut Polizei einen Gullydeckel gegen die Eingangstür einer Apotheke an der Landstraße. Auch dort wurden Bargeld aus der Kasse sowie ein kleiner Tresor entwendet.

Zigaretten gestohlen

In Quelkhorn suchten bislang unbekannte Täter das Gelände des Raiffeisenmarktes auf und warfen mit einem Stein die Scheibe der Eingangstür ein. Im Gebäude sollte eine Geldkassette aufgebrochen werden. Der Versuch scheiterte jedoch. Statt Bargeld nahmen die Diebe Zigaretten mit, heißt es von der Polizei, die den Gesamtschaden, der bei den Einbrüchen entstand, auf mehrere Tausend Euro schätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0 42 02 / 99 60 entgegen.