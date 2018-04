Pago Balke und die Zollhausboys: Trotz der teils schweren Thematik kommt bei ihrem Programm auch der Humor nicht zu kurz. (Björn Hake)

Thedinghausen. Todesangst, sehnsüchtige Erinnerungen an die verlorene Heimat und neue Lebensfreude – das war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. "Die Zollhausboys" präsentierten am Sonnabend in der Aula der Thedinghauser Gudewill-Schule vor rund 150 Zuschauern einen Mix aus Musik, Kabarett und biografischer Poetik. Gemeinsam mit Unterhaltungskünstler Pago Balke und Musiker Gerhard Stengert gelang den vier Flüchtlingen ein unterhaltsamer deutsch-syrischer Kulturmix. Berührend und eindrucksvoll waren insbesondere die Erzählungen der Flucht.

"Irgendwann weißt du, es ist Zeit zu gehen", sagt Ismaeel Foustok. Die Bühne ist komplett verdunkelt, auch die Kleidung des jungen Mannes ist schwarz. Nur seine schulterlangen, feuerroten Haare widersetzen sich der Dunkelheit. Er wurde 1999 in Aleppo geboren. Der junge Bruder seines Freundes sei durch eine Rakete getötet worden. Kurz darauf beginnt er seine Odyssee, die im "Paradice" endet. So heißt die Eislaufhalle in Bremen-Walle, die Foustok nach seiner Flucht als notdürftige Unterkunft dient.

Zwischen Aleppo und dem "Paradice" liegt eine lebensgefährliche Reise. "Die türkische Küstenwache fährt an unserem Schlauchboot vorbei. Sie würden uns zurückbringen und in ein Gefängnis stecken. Aber sie bemerken uns nicht", erzählt Foustok. Auf der griechischen Insel Kos hätten die Fernsehsender mit großen Scheinwerfern auf sie gewartet. Die Medien wollen ein Interview, auch Foustok beantwortet die Fragen. Unterdessen stehlen Unbekannte den Motor des Bootes, auf dem soeben noch Menschen um ihr Leben bangten.

Knapp drei Jahre nach der "Flüchtlingskrise" wurden schon viele Geschichten wie diese erzählt. Foustok gelingt es aber, neue Dramatik zu erzeugen. Die Worte sind persönlich, sie berühren. Auch die punktgenaue musikalische Begleitung trägt zur Stimmung bei. Der Horror der Flucht wird erlebbar. Das Publikum hängt Foustok an den Lippen, seufzt leise auf, als er von den Falafeln erzählt, die er in Bremen von seinem letzten Geld am Bahnhof kauft. Die "Zollhausboys" haben aber trotzdem nicht ihren Humor verloren.

Einen besonders lustigen Glanzpunkt setzt Azad Kour. Pantomimisch begleitet er ein "worst-of" des AfD-Populismus, zusammengestellt und vorgetragen von Pago Balke. Der wirft sich mit Hundekrawatte und grünem Sakko schnell in Gauland-Schale. Kours Begleitung macht den Rechtspopulismus endgültig zur Lachnummer. Schlussszene: "Europa hat seine Männlichkeit verloren."

Von den Zuschauern wird das Programm gelobt. "Das hat kulturellen Anspruch. Und es braucht Mut, das so auf die Bühne zu bringen. Super!", meint Rena Böhlefeld. Die 60-Jährige ist aus Bremen nach Thedinghausen gekommen. Auch ihre Tochter Sonja zeigt sich mehr als zufrieden. "Die Kombination aus Musik und Erzählung ist interessant und vielseitig." Die 30-Jährige habe Balke und die Zollhausboys schon einmal in Achim gesehen. Es gefiel ihr so gut, dass sie sich auch den Auftritt in Thedinghausen nicht entgehen lassen wollte.

Diese Reaktionen erklären wohl auch den Erfolg von Balke, Stengert und den Zollhausboys. Seit August vergangenen Jahres standen sie in Bremen und umzu bereits auf dutzenden Bühnen. Pago Balke wurde jüngst im Bremer Rathaus mit dem Kultur- und Friedenspreis der Villa Ichon ausgezeichnet. "Er ist eine Bereicherung für die regionale Kulturlandschaft" urteilte die Jury. Eine Aussage, die man nach der Show am Sonnabend nur unterstreichen kann. Eine kostenlose Hörprobe aus dem Programm wird es am Montag, 30. April, auf dem Bremer Domshof geben. Gemeinsam mit anderen Bands zelebrieren die Zollhausboys dort das Open-Air-Konzert "Vielfalt rockt!". Die komplette zweistündige Show ist neben anderen Terminen wieder am 3. Juni in der Bremer Glocke zu sehen.